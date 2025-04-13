وزير الدفاع: فرق الهندسة تواصل مهامها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة

دمشق – سانا

أكد وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع تواصل أعمالها الميدانية في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من مناطق واسعة في المحافظات السورية.

وقال اللواء أبو قصرة: “إن الجهود المبذولة تسير ضمن خطة مُنظّمة تضم عدداً من المراحل المترابطة التي تشمل تمشيط وتطهير القُرى والطرقات الرئيسية، حيث سيتم التوسع تدريجياً إلى المناطق والأراضي المفتوحة، تمهيداً لعودة الأهالي واستقرارهم في بيئة آمنة”.

وأضاف اللواء أبو قصرة: “من خلال هذه الأعمال، يتّضح حجم التحديات التي تواجهها فرق الهندسة، ومن هنا تتقدم وزارة الدفاع السورية بالشكر لوزارة الدفاع التركية على دعمها اللوجستي المستمر، الذي ساعد في رفع كفاءة هذه الأعمال وتسريع وتيرتها.”

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