مركز أمن المعلومات يُحذّر مستخدمي الهواتف العاملة بنظام أندرويد من برمجيّة خبيثة تسرق بياناتهم

دمشق-سانا

تطورت التهديدات السيبرانية، التي تستهدف الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ ‏خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها اكتشاف برمجية خبيثة، تستهدف أجهزة ‏الأندرويد للاستيلاء عليها وسرقة البيانات.

وحذرت الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات مستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام ‏”أندرويد”من انتشار هذه البرمجيات الخبيثة، عبر برمجيات أحصنة طروادة ‏المصرفية مثل: ‏Anatsa – Octo -Hook، التي تعتمد على تقنيات متقدمة ‏لتجاوز أنظمة الحماية.

مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة المهندس جهاد ألالا أوضح في تصريح ‏لمراسلة سانا، ‏وجود برمجية خبيثة جديدة تعرف باسم ‏Crocodilus، تقوم ‏باستهداف الأجهزة عبر أساليب متطورة، تشمل هجمات التراكب وتسجيل ‏ضغطات المفاتيح، وجمع البيانات، وإساءة استخدام خدمات إمكانية الوصول ‏لدى الأجهزة.

وعن آلية عمل البرمجية، أشار ألالا إلى وجودها في خلفية تطبيقات ‏الأندرويد باستمرار، مع مراقبتها التطبيقات التي يتم إطلاقها، وعرضها ‏التراكبات لسرقة بيانات اعتماد الضحيّة، مصنفاً هذه البرمجية ضمن ‏البرمجيات الخبيثة كخدمة (‏Malware-as-a-Service‏)، التي يتم نشرها ‏عبر تطبيقات مزيفة أو روابط تصيّد، بهدف سرقة بيانات الاعتماد والرموز ‏لمرة واحدة (‏OTP‏)، مع إمكانية التحكم الكامل بالجهاز المُصاب.

وحول مجال انتشار هذه البرمجية، يؤكد مدير مركز أمن المعلومات رصد ‏نشاط هذه البرمجية في عدد من الدول مثل: إسبانيا وتركيا، عبر استهدافها ‏بنوكاً ومحافظ عملات رقميّة، مع الإشارة إلى استهداف برمجية ‏Crocodilus‏ الخبيثة بشكل أساسي الإصدارات من ‏Android 7 ‌‎(Nougat‏) وحتى ‏Android 13 (Tiramisu‏)، ولا سيما الأجهزة التي لا ‏تتلقى تحديثات أمنيّة دورية، أو التي يتم منح التطبيق ضمنها الأذونات ‏الحساسة يدوياً من قبل المستخدم نفسه، دون وعي كافٍ بالمخاطر الأمنيّة.

وعن استهداف برمجية مستخدمي أجهزة الأندرويد داخل سوريا، لفت ألالا ‏إلى أنه بالرغم من عدم تسجيل أي نشاط لبرمجية (‏Crocodilus‏) داخل ‏سوريا حتى الآن، تأتي هذه المبادرة في إطار حرص مركز أمن المعلومات ‏على تعزيز الوعي بالتهديدات الرقمية الناشئة، ومشاركة التحليلات العالمية.

وقدّم ألالا الخطوات الفوريّة التي يجب اتباعها في حال مهاجمة هذه البرمجية ‏أحد الأجهزة، عبر فصل الجهاز عن الإنترنت فوراً، وتفعيل الوضع الآمن ‌‏(‏Safe Mode‏) على الهاتف، وإزالة التطبيقات المشبوهة يدوياً، ومن ثم ‏القيام بفحص الجهاز بواسطة تطبيق حماية موثوق (‏Bitdefender, ‎Kaspersky ,ESET‏)، أو اللجوء إلى عملية إعادة ضبط المصنع للهاتف ‌‏(‏Factory Reset‏) في حال عدم نجاح الخطوات اليدوية، بالإضافة إلى ‏تغيير كلمات المرور لكل الحسابات، وتفعيل المصادقة الثنائية (2‏FA‏)، مع ‏إبلاغ المصرف أو الجهة المتأثرة، ومع مراقبة الحسابات البنكية والنشاط ‏الإلكتروني لفترة معينة.

وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وصول هذه البرمجية الخبيثة لمستخدمي ‏أجهزة أندرويد، دعا مدير مركز أمن المعلومات إلى تثبيت التطبيقات من ‏خلال ‏Google Play‏ أو عبر مصادر موثوقة جداً، وعدم اللجوء إلى تثبيت ‏ملفات ‏APK‏ من الإنترنت قبل التأكد منها بواسطة (‏VirusTotal‏)، وعدم ‏منح صلاحية (‏Accessibility‏) إلا لتطبيقات معروفة مع مراجعة ‏الصلاحيات بانتظام، واستخدام تطبيق حماية دائم محدث باستمرار، وعدم ‏الضغط على روابط مشبوهة في رسائل ‏SMS‏ أو ‏WhatsApp‏ أو ‏Telegram‏ أو إعلانات، واعتماد النسخ الاحتياطي المشفّر للبيانات المهمة ‏بانتظام.

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