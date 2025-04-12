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تشكيلات فنية بأسلاك معدنية… تجربة واعدة لشاب من السويداء

2025-04-12

السويداء-سانا

يُقدم الشاب أيهم منهال زين الدين من قرية مردك في السويداء تجربةً واعدةً لتصميم مجسمات تشكيلات فنية باستخدام الأسلاك المعدنية.

تجربة الشاب أيهم الحامل لذوق فني مرتبط بهواية الرسم، جاءت لديه كما ذكر خلال حديثه لسانا الشبابية، عن طريق المصادفة عندما حاول لف سلك معدني في متناول يديه للحصول على تشكيل معين، حيث وجد صعوبة بالمرة الأولى، إلى أن أصبح لديه سلاسة بالعمل تدريجياً لإنتاج العديد من المجسماتِ التشكيليةِ الفنيةِ.

أيهم كما بين يستند إلى أدواتٍ بسيطةٍ تتوفر بين يديه ليطوعها، ويجعل من الأسلاك تحفاً فنية يُركز في غالبها على الوجع، والألم الذي يستنزف الإنسان، إضافة لتجسيد حالات اجتماعية من واقعه المعاش.

وبحسب أيهم فإن إنجاز أي قطعة لديه يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، وتركيزا ودقة وصبرا وتفكيرا بطريقة غير اعتيادية تخدم موضوع عمله.

طموحات يحملها أيهم لتطوير تجربته عبر الانتقال لتصنيع مجسمات أكبر، وكذلك إدخال الأسلاك ضمن لوحات الرسم بحيث تصبح ثلاثية الأبعاد كما يرى.

والشاب أيهم وفقا للفنان التشكيلي عماد النداف يمتلك موهبة مميزة تتجلى بصياغته لأشكال مصنوعة من الشريط المعدني من أفكاره بحيث أظهر تجربته هذه في أحد المعارض ولاقت استحساناً كبيراً، ما يبشر بولادة فنان واعد له شأن كبير في المستقبل تماشيا مع ما يملكه أيضا في مجال الرسم.

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