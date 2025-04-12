قطر تشدد على أهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار

نيويورك-سانا

جددت دولة قطر تأكيدها الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية دعم الجهود الدولية التي تحقق تطلعات الشعب السوري.

وجاء ذلك خلال اجتماع المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في مقر الوفد الدائم بنيويورك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية قنا.

وشددت المندوبة الدائمة لدولة قطر على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار.

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