16 فناناً تشكيلياً يقدمون أعمالاً متنوعة في ثقافي شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

يقدم 16 فناناً تشكيلياً من محافظة السويداء أعمالاً متنوعة ضمن معرض تم افتتاحه اليوم في المركز الثقافي بمدينة شهبا بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالمدينة.

المعرض المتواصل لغاية الـ 16 من الشهر الحالي يضم 27 لوحة بتقنيات متعددة تدور موضوعاتها حول الحالات الإنسانية، والطبيعة، والتجريد، و14 عملاً يجمع بين النحت متعدد الخامات والتشكيل المعدني والأسلاك.

ويأتي المعرض وفق منسقه الفنان التشكيلي حميد نوفل للتأكيد على الحضور الدائم للغة الفن، وكدليل حي للتعبير عن هواجس الفنانين وأفكارهم وواقعهم المعيش، ونشر لغة الجمال والسلام، وإبراز العمل الفني الإبداعي كحالة نواتها الإحساس الحي، والفكر المترقب، والذهنية الحاضرة، والخيال الخصب.

وحسب الفنان التشكيلي زيد سلوم فإنه حرص على تقديم ثلاثة أعمال بتقنية واحدة باستخدام ألوان الفرح في دعوة منه لنشر التفاؤل، وجسّد فيها نوافذ للمكان، وأحلاماً على وقع الموسيقا، وقصة إحدى الأساطير اليونانية القديمة.

وحاول الفنان التشكيلي سعدو الصفدي 75 عاماً من خلال أحد أعماله المعروضة التي رسمها قبل 56 عاماً من مخيلته، إحياء الذاكرة القديمة لدار رومانية كان يقطنها أهله بريف المحافظة.

واختار الفنان التشكيلي علاء قطيش عضو مجلس اتحاد الفنانين التشكيليين بالسويداء تقديم لوحات تتعلق بالطبيعة بتقنيتي الزيتي والمائي، تماشياً مع الخط الفني المحبب لديه.

كما أضاف النحات عبدالله العك إلى أعماله المقدمة بنحت البازلت، تجربة جديدة بالنسبة له عبر إعادة تدوير المعادن بقالب فني يخدم فكرته، ويمثل العودة إلى سوريا بعد مرحلة من الظلم.

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