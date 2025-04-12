اتحاد الصحفيين يوضح الشروط الجديدة للانتساب إليه   ‏

دمشق-سانا
أوضح اتحاد الصحفيين الشروط الجديدة للانتساب إليه، مبيناً أن التقديم متاح إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.
وذكر عضو المكتب التنفيذي المؤقت، وأمين شؤون القيد والقبول والشؤون المهنية بالاتحاد محمود أبو راس في تصريح لـ سانا، أن شروط الانتساب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السورية، وعمل بالمجال الصحفي لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات في أي من وسائل الإعلام المختلفة (المسموعة – المقروءة – المرئية).
وأشار أبو راس إلى أنه على المتقدم أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة بالحد الأدنى، حيث تتحدد درجة العضوية، وفقاً لسنوات الخبرة والشهادة التي يمتلكها الصحفي.
وتقدم طلبات الانتساب إلكترونياً من خلال الاستمارة التي طُرحت على الحسابات الرسمية لاتحاد الصحفيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما من يواجه صعوبات في التقدم إلكترونياً فيمكن تعبئة الطلب ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.
ولفت أبو راس إلى أن جميع الصحفيين الذين انتسبوا للاتحاد قبل الثامن من كانون الأول من العام الماضي، وتم تسجيل قيودهم في جداول الاتحاد مطالبون حالياً بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، أو الورقية من أجل التحقق من بياناتهم، حيث إن التسجيل متاح للذين لم يسجلوا قبل تاريخ التحرير.
وستعمل لجنة القيد والقبول، وفق عضو المكتب التنفيذي على التحقق، والتأكد من صحة المعلومات الواردة ضمنها، ثم إبلاغ أصحابها بالقبول أو الرفض، حيث سيتم العمل عقب قبول الطلب على التواصل مع الصحفي لتثبيت قيده ضمن الاتحاد، وإجراء مقابلة معه كتابية وشفوية ليتم تحديد مدة زمنية لتسديد الرسوم السنوية، ومن ثم منحه البطاقة الجديدة، إذ تعد البطاقات القديمة جميعها بحكم الملغاة.
وتستقبل اللجنة بحسب أبو راس الطلبات من جميع المحافظات، وأيضاً من الصحفيين المقيمين في الخارج، حيث يعتبر الباب مفتوحاً أمام كل صحفي سوري يعمل في مجال الصحافة لمدة لا تقل على ثلاث سنوات، سواء كان في الداخل أو الخارج.
وفيما يتعلق بالرسوم المالية، بين أبو راس أنه لم يتم اعتماد مبلغ محدد حالياً في مرحلة استقبال الطلبات، لكن ستكون هناك اشتراكات مختلفة لجهة الإعلام الحكومي والإعلام الخاص وطبيعة عمل الصحفي، وذلك بما يتناسب مع دخله.