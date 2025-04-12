اتحاد الصحفيين يوضح الشروط الجديدة للانتساب إليه   ‏

دمشق-سانا‏

أوضح اتحاد الصحفيين الشروط الجديدة للانتساب إليه، مبيناً أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

وذكر عضو المكتب التنفيذي المؤقت، وأمين شؤون القيد والقبول والشؤون ‏المهنية بالاتحاد محمود أبو راس في تصريح لـ سانا، أن شروط الانتساب أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السورية، وعمل بالمجال الصحفي لمدّة لا تقل عن ثلاث سنوات في ‏أي من وسائل الإعلام المختلفة (المسموعة – المقروءة – المرئية).‏

وأشار أبو راس إلى أنه على المتقدم أن يكون من حملة الشهادة الثانوية العامة ‏بالحد الأدنى، حيث تتحدد درجة العضوية، وفقاً لسنوات الخبرة والشهادة التي ‏يمتلكها الصحفي.‏

وتقدم طلبات الانتساب إلكترونياً من خلال الاستمارة التي طُرحت على ‏الحسابات الرسمية لاتحاد الصحفيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أما ‏من يواجه صعوبات في التقدم إلكترونياً فيمكن تعبئة الطلب ورقياً ضمن ‏المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

ولفت أبو راس إلى أن جميع الصحفيين الذين انتسبوا للاتحاد قبل الثامن من ‏كانون الأول من العام الماضي، وتم تسجيل قيودهم في جداول الاتحاد ‏مطالبون حالياً بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، أو الورقية من أجل التحقق من ‏بياناتهم، حيث إن التسجيل متاح للذين لم يسجلوا قبل تاريخ التحرير.‏

وستعمل لجنة القيد والقبول، وفق عضو المكتب التنفيذي على التحقق، والتأكد ‏من صحة المعلومات الواردة ضمنها، ثم إبلاغ أصحابها بالقبول أو الرفض، ‏حيث سيتم العمل عقب قبول الطلب على التواصل مع الصحفي لتثبيت قيده ‏ضمن الاتحاد، وإجراء مقابلة معه كتابية وشفوية ليتم تحديد مدة زمنية لتسديد ‏الرسوم السنوية، ومن ثم منحه البطاقة الجديدة، إذ تعد البطاقات القديمة ‏جميعها بحكم الملغاة.‏

وتستقبل اللجنة بحسب أبو راس الطلبات من جميع المحافظات، ‏وأيضاً من الصحفيين المقيمين في الخارج، حيث يعتبر الباب مفتوحاً أمام كل ‏صحفي سوري يعمل في مجال الصحافة لمدة لا تقل على ثلاث سنوات، سواء كان في الداخل أو الخارج.‏

وفيما يتعلق بالرسوم المالية، بين أبو راس أنه لم يتم اعتماد مبلغ محدد حالياً ‏في مرحلة استقبال الطلبات، لكن ستكون هناك اشتراكات مختلفة لجهة الإعلام ‏الحكومي والإعلام الخاص وطبيعة عمل الصحفي، وذلك بما يتناسب مع ‏دخله.‏