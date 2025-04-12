بارازاني يجدّد دعمه الكامل لسوريا

أنقرة-سانا

جدّد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارازاني، التأكيد على دعمه الكامل لسوريا، منوهاً برؤية السّيد الرئيس أحمد الشرع الشاملة لمستقبل البلاد.

وعقب لقاء جمعهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2025 في تركيا، قال بارازاني في تغريدة نشرها على منصة X: “سررت بلقاء الرئيس الشرع في أنطاليا، حيث ناقشنا الوضع في سوريا، وبيّن رؤيته لمستقبل سوريا الذي يحتضن جميع السوريين، وقد أسعدني التزامه الصادق بالسلام والأمن الإقليميين”.

كما لفت بارازاني إلى أنه تطرق خلال اللقاء إلى جهود محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، والتزام الطرفين المشترك بمواصلة الحرب ضده.

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