بطولة النصر 2 لقفز الحواجز… محطة جديدة في عالم منافسات الفروسية

ريف دمشق-سانا

يتابع فرساننا منافساتهم المحلية، وعيونهم ترنو إلى مستقبل أفضل، بعد سنوات طويلة كانت فيها الفروسية محتكرة من قبل النظام البائد، حيث سجل فرساننا من بوابة بطولة النصر الثانية لقفز الحواجز التي استضافها النادي المركزي بالديماس، محطة جديدة متميزة في عالم المنافسات.

وفي التفاصيل، أقيمت بطولة النصر الثانية بمشاركة أكثر من 110 فرسان، تنافسوا على 3 فئات مختلفة من حيث المسالك والارتفاعات.

وأسفرت نتائج المباراة الأولى التي أقيمت منافساتها لارتفاع 85 سم، عن فوز الفرسان محمد أبوزيد بالمركز الأول، وراشد المدني بالمركز الثاني، وجاد دلا بالمركز الثالث.

وانتهت منافسات المباراة الثانية لارتفاع 105 سم بفوز الفرسان، ليث هلالي بالمركز الأول، وليث شاهين بالمركز الثاني، وجواد الأحمد بالمركز الثالث.

أما المباراة الثالثة لارتفاع 120سم، فقد ذهبت صدارتها للفارس همام الشهاب، وجاء بالوصافة الفارسة ماسة شحرور، وذهبت المراكز من الثالث وحتى السادس على التوالي للفرسان ميرا الخولي وجواد الأحمد وعبد الله العلي ومؤيد الجاموس.

مدير نادي الفروسية زيد أبو زيد قال: إن بطولة النصر 2 المقامة حالياً هي سلسلة لبطولات النصر الـ14 القادمة، والتي تمثل عمر الثورة، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تجهيز الجيل الجديد ليكون جاهزاً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية.

وأضاف: كان هناك خراب وسرقة في الخيول والمعدات والبنية التحتية، فقمنا باسترداد أكثر من 90 خيلاً كانت مسروقة.

بدوره أوضح مدير المباراة محمد خالد العبيد، أنه تم تنظيم المباراة على أعلى مستوى، حيث يتم منح الفائزين جوائز عينية ومالية تقديراً لجهودهم وعملهم، مؤكداً أنه سيتم تطوير رياضة الفروسية لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في مقدمة دول العالم في هذه الرياضة.

وأعرب عدد من الفرسان عن سعادتهم بالمنافسات القوية والنتائج التي حققوها، معربين عن عزمهم على مواصلة التدريب وتطوير أدائهم لإعادة رفع اسم سوريا عالياً في المحافل العالمية.

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