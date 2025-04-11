اتفاق بين إدارة الأمن العام ووجهاء بصرى الشام لتسليم المطلوبين وتعزيز الأمن

درعا-سانا

توصلت إدارة الأمن العام إلى اتفاق مع وجهاء منطقة بصرى الشام، يقضي بتسليم جميع المطلوبين، وعددهم أربعة، إلى الجهات المختصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة في ريف درعا الشرقي.

وأشار المكتب الإعلامي في محافظة درعا في بيان اليوم إلى أن المطلوبين هم من المتورطين في حادثة الاعتداء الأخيرة على أحد الأهالي وعائلته، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم تعزيز مفرزة الأمن في منطقة بصرى الشام بقوات أمن إضافية، دعماً للإجراءات الأمنية وتثبيتاً لحالة الاستقرار في المنطقة.

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