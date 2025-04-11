“الأوقاف الرقمية”‏.. ندوة لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية في دمشق

دمشق-سانا
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ندوة بعنوان ”الأوقاف الرقمية: نموذج مبتكر للارتقاء بالعمل الوقفي”، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق.
وتضمنت محاور الندوة: التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والابتكارات الحديثة في حوكمة الأوقاف الرقمية، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ذلك.
وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف في كلمة له، أن هذه الندوة تمثل نموذجاً رائداً وعصرياً يعكس وعياً متقدماً بأهمية تسخير التكنولوجيا في عملية التنمية الحديثة، مع الحفاظ على الهوية، منوهاً بأهمية رفع كفاءة الجهات العامة من حيث البنى التنظيمية، وتحسين بيئة العمل، بما يمكنها من تقديم خدمات عصرية أكثر كفاءة وفعالية.
ولفت الوزير سكاف، إلى أن الشراكة مع وزارة الأوقاف تعبر عن رغبة حقيقية في تكامل الجهود؛ لتصميم نماذج وقفية قادرة على التوسع والاستدامة، داعياً إلى دعم هذه المبادرة القيمة عبر الأفكار الإبداعية والنيرة، والمساهمات المادية والمعنوية، بما يسهم بوضع حجر الأساس لها، وإعادة بناء سوريا لتكون منارة للعالم.
حضر الندوة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري.
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