“الأوقاف الرقمية”‏.. ندوة لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية في دمشق

دمشق-سانا

نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ندوة بعنوان ‌‏”الأوقاف الرقمية: نموذج مبتكر للارتقاء بالعمل الوقفي”، وذلك في المكتبة ‏الوطنية بدمشق.

وتضمنت محاور الندوة: التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي، ‏والابتكارات الحديثة في حوكمة الأوقاف ‏الرقمية، وتسليط الضوء على دور ‏التكنولوجيا الحديثة في تعزيز ذلك.

وأكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف في كلمة له، أن هذه الندوة تمثل نموذجاً ‏رائداً وعصرياً يعكس وعياً متقدماً بأهمية تسخير التكنولوجيا في عملية ‏التنمية الحديثة، مع الحفاظ على الهوية، منوهاً بأهمية رفع كفاءة الجهات ‏العامة من حيث البنى التنظيمية، وتحسين بيئة ‏العمل، بما يمكنها من تقديم ‏خدمات عصرية أكثر كفاءة وفعالية.

ولفت الوزير سكاف، إلى أن الشراكة مع وزارة الأوقاف تعبر عن رغبة ‏حقيقية في تكامل الجهود؛ لتصميم نماذج وقفية قادرة على التوسع والاستدامة، ‏داعياً إلى دعم هذه المبادرة القيمة عبر الأفكار الإبداعية والنيرة، والمساهمات ‏المادية والمعنوية، بما يسهم بوضع حجر الأساس لها، وإعادة بناء سوريا ‏لتكون منارة للعالم.

حضر الندوة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري. ‏

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