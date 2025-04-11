على هامش معرض اغرو سيريا الثالث.. توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة ‏مشهداني وشركة ميركُر التركية

دمشق-سانا ‏

وقعت مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات مع شركة ميركُر ‏التركية، اتفاقية تعاون في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، تتضمن توكيل ‏شركة ميركُر بتمثيل مجموعة مشهداني في تركيا.‏

ودعا مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني ‏في تصريح لمراسل سانا التجار والمستثمرين والصناعين في تركيا، والراغبين في ‏المشاركة بالمعارض التي ستقام في سوريا إلى التواصل مع شركة ميركُر ‏التركية.‏

من جانبه أشار مدير شركة ميركُر التركية علي ريحلي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية الأسواق السورية الواعدة، مبيناً أن العديد من التجار ‏والمستثمرين والصناعين الأتراك يرغبون بالاستثمار ودخول بضاعهم إلى ‏سوريا.

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