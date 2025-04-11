على هامش معرض اغرو سيريا الثالث.. توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة ‏مشهداني وشركة ميركُر التركية

دمشق-سانا
وقعت مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات مع شركة ميركُر التركية، اتفاقية تعاون في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، تتضمن توكيل شركة ميركُر بتمثيل مجموعة مشهداني في تركيا.
ودعا مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني في تصريح لمراسل سانا التجار والمستثمرين والصناعين في تركيا، والراغبين في المشاركة بالمعارض التي ستقام في سوريا إلى التواصل مع شركة ميركُر التركية.
من جانبه أشار مدير شركة ميركُر التركية علي ريحلي في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية الأسواق السورية الواعدة، مبيناً أن العديد من التجار والمستثمرين والصناعين الأتراك يرغبون بالاستثمار ودخول بضاعهم إلى سوريا.
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