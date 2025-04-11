محافظة دمشق: صيانة وتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في طرق ‏رئيسة وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان ‏

دمشق-سانا

أعمال تأهيل وصيانة وتركيب أجهزة إنارة في عدد من الطرق الرئيسة، ‏وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان، قامت بها ورشات محافظة دمشق، ‏ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي والطرقي. ‏

مدير الصيانة في المحافظة أحمد الفارس بين في تصريح لـ سانا أن ورشات ‏مديرية الصيانة تنفذ أعمال تأهيل وصيانة وتركيب شبكة الإنارة في عدد من ‏الطرق الرئيسة، حيث قامت بتركيب أجهزة إنارة تعمل على الكهرباء والطاقة ‏الشمسية في شارع رشيد كرامي – مشفى الشفاء كمرحلة أولى من المشروع.‏

وأشار الفارس إلى أن الورشات أزالت منصف الطريق بكورنيش الميدان، ‏لتوحيد السير في الطريق ليصبح باتجاه واحد فقط، من دوار جامع الحسن ‏حتى تقاطع إشارة المجتهد، للتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية ‏الحركة، لافتاً إلى أنه بدءاً من يوم الأحد القادم سيكون الطريق باتجاه واحد.‏

وبين الفارس أنه بعد إزالة منصف الطريق، قامت ورشات مديرية النظافة ‏اليوم بحملة تنظيف شملت ترحيل الأتربة والمخلفات وشطف الطريق بالكامل.‏

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