محافظة دمشق: صيانة وتركيب أجهزة إنارة بالطاقة الشمسية في طرق ‏رئيسة وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان ‏

دمشق-سانا
أعمال تأهيل وصيانة وتركيب أجهزة إنارة في عدد من الطرق الرئيسة، وإزالة منصف طريق كورنيش الميدان، قامت بها ورشات محافظة دمشق، ضمن خطتها للنهوض بالواقع الخدمي والطرقي.
مدير الصيانة في المحافظة أحمد الفارس بين في تصريح لـ سانا أن ورشات مديرية الصيانة تنفذ أعمال تأهيل وصيانة وتركيب شبكة الإنارة في عدد من الطرق الرئيسة، حيث قامت بتركيب أجهزة إنارة تعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية في شارع رشيد كرامي – مشفى الشفاء كمرحلة أولى من المشروع.
وأشار الفارس إلى أن الورشات أزالت منصف الطريق بكورنيش الميدان، لتوحيد السير في الطريق ليصبح باتجاه واحد فقط، من دوار جامع الحسن حتى تقاطع إشارة المجتهد، للتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز انسيابية الحركة، لافتاً إلى أنه بدءاً من يوم الأحد القادم سيكون الطريق باتجاه واحد.
وبين الفارس أنه بعد إزالة منصف الطريق، قامت ورشات مديرية النظافة اليوم بحملة تنظيف شملت ترحيل الأتربة والمخلفات وشطف الطريق بالكامل.
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