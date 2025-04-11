المشاركون في “آغرو سيريا” الثالث.. المعرض نافذة للقاء رجال ‏الأعمال والتعريف بالمنتجات الزراعية السورية ‏

دمشق-سانا‏

استقطب معرض “آغرو سيريا” في نسختهِ الثالثة عدداً كبيراً من الزوار ‏خلال اليومين الماضيين مقارنة مع النسختين الأولى والثانية، وتميز هذا ‏العام بمشاركة كبيرة من الشركات الزراعية والبيطرية في الشمال ‏السوري والتي عرضت أحدث التقنيات، والمنتجات الزراعية ‏والبيطرية.‏

وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو في تصريح ‏لسانا أن المعرض أقيم على مساحة تقارب 8000 متر مربع، ووفّر ‏منصة مشتركة للتحاور، وتبادل الخبرات بين المهتمين بالقطاع ‏الزراعي، وتخلله طرح العديد من المقترحات الجيدة التي من شأنها ‏معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، إضافةً إلى حضور لافت من ‏الشركات المورّدة لمستلزمات الإنتاج الزراعي.‏

الدكتور محمود الكوري مدير الشركة الوطنية المتحدة للتطوير “انكود” بيّن أن المعرض فرصة لعرض منتجات الشركة من الأسمدة، ‏وخاصة بعد تطوير إنتاجها والتسهيلات التي تقدمها ‏الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات شجعت الشركة ‏لإنتاج المبيدات الزراعية، متمنياً من المعنيين المساهمة بتخفيض تكلفة ‏الإنتاج لمساعدة المنتجين والمصدرين السوريين على المنافسة في الأسواق ‏الدولية.

المدير التنفيذي للشركة السورية الأردنية للمنتجات الزراعية “رابكو” ‏الدكتور أحمد حماد قال: إن “الشركة تنتج 300 صنف دوائي زراعي ‏وبيطري بمواصفات عالمية تباع في الأسواق السورية، وأنها تسعى ‏حالياً إلى تسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية”.‏

رئيس لجنة التصدير بغرفة زراعة دمشق محسن درويش شدد على أهمية إقامة مثل هذه المعارض لأنها تجذب المشاركين العرب ‏والأجانب، وتلعب دوراً كبيراً، لجهة التعريف بمنتجاتنا السورية عربياً ‏ودولياً.

خبير التحسين الوراثي بمنظمة أكساد الدكتور لطفي موسى أشار إلى ‏أهمية المعرض للتعريف بآخر ما توصلت إليه الخبرات الزراعية في ‏التحسين الوراثي، واستنباط الأصناف الجيدة من المحاصيل التي تسهم ‏في زيادة الإنتاج، وتخفيف الفجوة الغذائية.‏

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