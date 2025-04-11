المشاركون في “آغرو سيريا” الثالث.. المعرض نافذة للقاء رجال ‏الأعمال والتعريف بالمنتجات الزراعية السورية ‏

دمشق-سانا
استقطب معرض “آغرو سيريا” في نسختهِ الثالثة عدداً كبيراً من الزوار خلال اليومين الماضيين مقارنة مع النسختين الأولى والثانية، وتميز هذا العام بمشاركة كبيرة من الشركات الزراعية والبيطرية في الشمال السوري والتي عرضت أحدث التقنيات، والمنتجات الزراعية والبيطرية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو في تصريح لسانا أن المعرض أقيم على مساحة تقارب 8000 متر مربع، ووفّر منصة مشتركة للتحاور، وتبادل الخبرات بين المهتمين بالقطاع الزراعي، وتخلله طرح العديد من المقترحات الجيدة التي من شأنها معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، إضافةً إلى حضور لافت من الشركات المورّدة لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
الدكتور محمود الكوري مدير الشركة الوطنية المتحدة للتطوير “انكود” بيّن أن المعرض فرصة لعرض منتجات الشركة من الأسمدة، وخاصة بعد تطوير إنتاجها والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات شجعت الشركة لإنتاج المبيدات الزراعية، متمنياً من المعنيين المساهمة بتخفيض تكلفة الإنتاج لمساعدة المنتجين والمصدرين السوريين على المنافسة في الأسواق الدولية.
المدير التنفيذي للشركة السورية الأردنية للمنتجات الزراعية “رابكو” الدكتور أحمد حماد قال: إن “الشركة تنتج 300 صنف دوائي زراعي وبيطري بمواصفات عالمية تباع في الأسواق السورية، وأنها تسعى حالياً إلى تسويق منتجاتها بالأسواق الخارجية”.
رئيس لجنة التصدير بغرفة زراعة دمشق محسن درويش شدد على أهمية إقامة مثل هذه المعارض لأنها تجذب المشاركين العرب والأجانب، وتلعب دوراً كبيراً، لجهة التعريف بمنتجاتنا السورية عربياً ودولياً.
خبير التحسين الوراثي بمنظمة أكساد الدكتور لطفي موسى أشار إلى أهمية المعرض للتعريف بآخر ما توصلت إليه الخبرات الزراعية في التحسين الوراثي، واستنباط الأصناف الجيدة من المحاصيل التي تسهم في زيادة الإنتاج، وتخفيف الفجوة الغذائية.
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