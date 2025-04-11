الوزيرة قبوات خلال لقاء مع البطريرك يوحنا العاشر: التركيز ‏على الشراكة بين جميع أطياف الشعب السوري ‏

دمشق-سانا ‏

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات أن سوريا اليوم دولة ‏حرية والجميع متساو أمام القانون، والشعب السوري واحد، وأن العمل في ‏المرحلة القادمة سيتركز على الشراكة بين جميع أطيافه.

وخلال لقائها اليوم مع غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر ‏المشرق للروم الأرثوذكس، بينت الوزيرة قبوات أن للكنيسة ‏الأرثوذكسية دوراً كبيراً على الأرض بما فيه الخير ‏للسوريين، وخاصة بعد الاستبداد الكبير الذي عانى منه الشعب السوري، زمن النظام ‏البائد.

وأوضحت قبوات في تصريح لسانا أن الوزارة تملك رؤى مختلفة لمعالجة البطالة، وأن العمل يتركز حالياً على بناء إستراتيجيّات جديدة وفي ‏أكثر من مجال مع رصد الاحتياجات والتواصل مع جميع المنظمات ذات ‏الصلة ومن مختلف المحافظات السورية، مبينة أن جميع البرامج والمشاريع ‏ستنفذ بالشراكة مع المجتمع المدني.

‏وفي تصريح مماثل قال البطريرك يوحنا: إن “سوريا تشهد حالة من الفرح ‏والسرور بالدولة الجديدة، وجميع السوريين هم أبناء البلد بغض النظر عن ‏الأديان” مضيفاً: “إن سوريا ‏بلد العلم والثقافة، ولها دور كبير في نشر الحضارة ‏بجميع أنحاء ‏العالم، وهناك أمل كبير بسوريا الجديدة التي تعطي الكرامة لكل ‏إنسان فيها”.

وتمنى البطريرك يوحنا التوفيق لرئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وجميع أعضاء ‏الحكومة في مساعيهم لبناء البلاد.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen