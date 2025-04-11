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مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان

2025-04-11

نيويورك-سانا

استنكر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان السوري، داعياً إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك.

وقال لاكروا في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المنعقدة أمس بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية: “إن الوضع في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) لا يزال متقلباً، ولا يزال يتسم بانتهاكات كبيرة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة الفاصلة”.

وشدد لاكروا وفق وكالة أنباء الأناضول التركية على أن “جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق غير مقبولة”، مؤكداً أنه من الضروري أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تتمتع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بحرية الحركة في منطقة عملياتها، مؤكداً أن وجود قوة الأمم المتحدة ضروري لاستقرار الجولان والمنطقة.

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