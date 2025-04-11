التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي ‏العام والشرعي في المحافظات المحررة حديثاً لدورة عام 2025‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي، والأساسي العام، والشرعي، في كل المحافظات (المحررة حديثاً) لدورة عام 2025.
وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على تلغرام، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية تبدأ يوم السبت الواقع في الـ 5 من شهر تموز القادم، وتنتهي يوم الخميس الواقع في الـ 24 من الشهر نفسه للفرع الأدبي، ويوم الأحد الواقع في الـ 27 منه للفرع العلمي، بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين الواقع في الـ 28 من شهر تموز القادم أيضاً.
كما ذكرت الوزارة أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ يوم السبت الـ 14 من شهر حزيران المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء الـ 2 من شهر تموز القادم للتعليم الأساسي، وحتى يوم الخميس الـ 3 منه للإعدادية الشرعية.
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