التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي والأساسي ‏العام والشرعي في المحافظات المحررة حديثاً لدورة عام 2025‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم برامج امتحانات شهادتي التعليم ‏الثانوي، والأساسي العام، والشرعي، في كل المحافظات (المحررة ‏حديثاً) لدورة عام 2025.‏

وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية على تلغرام، أن ‏امتحانات ‏الشهادة ‏الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية ‏تبدأ يوم ‏السبت ‏الواقع في الـ 5 من شهر تموز القادم، وتنتهي يوم الخميس ‏الواقع في الـ 24 ‏من ‏الشهر نفسه للفرع الأدبي، ويوم الأحد الواقع في الـ 27 ‏منه للفرع العلمي، ‏بينما ‏تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين الواقع ‏في الـ 28 من شهر ‏تموز ‏القادم أيضاً.‏

كما ذكرت الوزارة أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية ‏تبدأ يوم السبت الـ 14 من شهر حزيران المقبل، وتستمر حتى يوم ‏الأربعاء الـ 2 من ‏شهر تموز القادم للتعليم الأساسي، وحتى يوم الخميس الـ 3 ‏منه للإعدادية الشرعية.‏

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