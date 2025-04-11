الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على ‏بعض ‏المناطق ‏

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة اليوم أدنى من معدلاتها بـ 7 إلى 10 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، وبارداً ليلاً، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
وغداً، يكون الجو غائماً جزئياً، مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، وأجزاء من منطقة الجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد القادم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بـ 5 إلى 8 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً، والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً.
درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام…
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|16/7
|17/8
|18/8
|درعا
|14/7
|16/6
|17/6
|السويداء
|12/6
|13/7
|14/7
|حمص
|16/7
|15/7
|16/8
|حماة
|18/9
|17/9
|18/10
|الحسكة
|18/9
|18/11
|18/11
|اللاذقية
|17/12
|17/13
|17/13
|طرطوس
|19/13
|17/14
|18/13
|حلب
|18/9
|19/10
|20/10
|إدلب
|14/5
|15/7
|14/6
|دير الزور
|21/10
|20/11
|21/11
|الرقة
|20 /10
|18/12
|19/12