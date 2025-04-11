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الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية متوقعة على ‏بعض ‏المناطق ‏

2025-04-11

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم ‏أدنى ‏من معدلاتها بـ 7 إلى 10 درجات مئوية ‏لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن ‏يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على ‏فترات، و‏بارداً ‏ليلاً، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

وغداً، يكون الجو غائماً جزئياً، مع بقاء الفرصة ‏لهطل ‏زخات رعدية متفرقة في ‏المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، ‏وأجزاء من ‏منطقة الجزيرة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.‏

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد القادم، مع ‏بقائها ‏أدنى ‏من معدلاتها بـ 5 إلى 8 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً، والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية مصحوبة بالبرد ‏أحياناً.‏

درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام…

الجمعةالسبتالأحد
دمشق16/717/818/8‏
درعا14/716/617/6 ‏
السويداء12/613/714/7   ‏
حمص16/715/716/8‏
حماة18/917/918/10‏
الحسكة18/918/1118/11‏
اللاذقية17/1217/1317/13‏
طرطوس19/1317/1418/13‏
حلب18/919/1020/10‏
إدلب14/515/714/6‏
دير الزور21/1020/1121/11‏
الرقة20 /1018/1219/12

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