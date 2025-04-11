في إطار مشروع إزالة الأنقاض من المدينة… بدء أعمال الهدم والترحيل ‏لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح بحلب‏

حلب-سانا ‏

بدأ الدفاع المدني السوري بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية ‏الخدمات بالمحافظة أعمال الهدم والترحيل لمبنى المواصلات القديم ومدرسة ‏الكفاح، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض ضمن ‏المدينة.‏

وذكر مدير برنامج تعزيز المرونة المجتمعية بالدفاع المدني المهندس علي ‏محمد في تصريح لمراسلة سانا أنه يجري العمل على نقل الأنقاض التي تتطابق مع معايير ‏إعادة التدوير إلى مبنى إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة، بهدف الاستفادة ‏منها وتحويلها مجدداً إلى مواد بناء، مثل البلاط والبلوك والحجارة الرديفة ‏للأرصفة.‏

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية للمشروع منتصف أيار القادم وفق محمد، الذي أوضح أنها تشمل 16 حياً من أحياء مدينة حلب، ويتم خلالها إزالة الأنقاض، والقيام ‏بعمليات الهدم للأبنية، وفقاً لتقارير لجنة السلامة العامة.

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