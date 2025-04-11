في إطار مشروع إزالة الأنقاض من المدينة… بدء أعمال الهدم والترحيل ‏لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح بحلب‏

حلب-سانا
بدأ الدفاع المدني السوري بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات بالمحافظة أعمال الهدم والترحيل لمبنى المواصلات القديم ومدرسة الكفاح، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مشروع إزالة الأنقاض ضمن المدينة.
وذكر مدير برنامج تعزيز المرونة المجتمعية بالدفاع المدني المهندس علي محمد في تصريح لمراسلة سانا أنه يجري العمل على نقل الأنقاض التي تتطابق مع معايير إعادة التدوير إلى مبنى إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة، بهدف الاستفادة منها وتحويلها مجدداً إلى مواد بناء، مثل البلاط والبلوك والحجارة الرديفة للأرصفة.
ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية للمشروع منتصف أيار القادم وفق محمد، الذي أوضح أنها تشمل 16 حياً من أحياء مدينة حلب، ويتم خلالها إزالة الأنقاض، والقيام بعمليات الهدم للأبنية، وفقاً لتقارير لجنة السلامة العامة.
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