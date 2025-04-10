التعليم العالي تمدد التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا ‏ودبلومات ‏وماجستيرات ‏التأهيل ‏والتخصص لغاية الخامس عشر من شهر ‏نيسان الجاري

دمشق-سانا‏

‏مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التسجيل ‏لمفاضلة ‏الدراسات ‏العليا ‏لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات ‏وماجستيرات ‏التأهيل ‏والتخصص “عام ومواز”، للعام الدراسي 2024-‌‏2025، في ‏الكليات والمعاهد ‏العليا بالجامعات ‏الحكومية، والمعهد العالي ‏للدراسات ‏والبحوث السكانية، ‏عدا كليات الطب ‏البشري وطب الأسنان ‏والصيدلة ‏والهندسة المعمارية ‏والهندسة المعلوماتية ‏والتمريض، لغاية يوم ‏الثلاثاء ‏الموافق لـ 15من شهر نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن ‏التسجيل ‏على ‏المفاضلة إلكتروني باستخدام التطبيق ‏الخاص بها، ‏عبر ‏الرابط ‏الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه مع بداية ‏التسجيل ‏على ‏المواقع ‏الإلكترونية ‏الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد ‏العليا ‏التابعة ‏للوزارة.

ودعت الوزارة الطلاب المقبولين بالمفاضلة إلى مراجعة ‏الكليات ‏التي تم ‏قبولهم فيها، ‏لاستكمال مراحل تسجيلهم، مصطحبين معهم ‏الأوراق ‏الثبوتية ‏خلال 15 يوماً ‏من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب ‏المقبول ‏بنتيجة هذه ‏المفاضلة مستنكفاً ‏إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.

وكانت الوزارة مددت مؤخراً فترة التسجيل للمفاضلة لغاية يوم ‏الخميس ‏الموافق لـ 10-4-2025.

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