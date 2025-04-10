التعليم العالي تمدد التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا ‏ودبلومات ‏وماجستيرات ‏التأهيل ‏والتخصص لغاية الخامس عشر من شهر ‏نيسان الجاري

دمشق-سانا
مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فترة التسجيل لمفاضلة الدراسات العليا لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص “عام ومواز”، للعام الدراسي 2024-2025، في الكليات والمعاهد العليا بالجامعات الحكومية، والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والتمريض، لغاية يوم الثلاثاء الموافق لـ 15من شهر نيسان الجاري.
وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن التسجيل على المفاضلة إلكتروني باستخدام التطبيق الخاص بها، عبر الرابط الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه مع بداية التسجيل على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارة والجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة.
ودعت الوزارة الطلاب المقبولين بالمفاضلة إلى مراجعة الكليات التي تم قبولهم فيها، لاستكمال مراحل تسجيلهم، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان أسمائهم، ويعد الطالب المقبول بنتيجة هذه المفاضلة مستنكفاً إذا لم يسجل خلال المدة المحددة.
وكانت الوزارة مددت مؤخراً فترة التسجيل للمفاضلة لغاية يوم الخميس الموافق لـ 10-4-2025.
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