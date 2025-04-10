وزارة التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي ‏والأساسي العام ‌‏والشرعي في منطقة إدلب وريفها وريف حلب ‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي ‏والأساسي ‏العام والشرعي لعام 2025، في منطقة إدلب وريفها وريف حلب ‌‏(المنطقة ‏المحررة قديماً).‏

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على التلغرام أن امتحانات ‏الشهادة ‏الثانوية العامة للفرعين العلمي والأدبي والثانوية الشرعية تبدأ يوم ‏السبت ‏الواقع في الـ 5 من شهر تموز القادم، وتنتهي يوم الخميس الواقع في الـ 24 ‏من ‏الشهر نفسه للفرع الأدبي، ويوم الأحد الواقع في الـ 27 منه للفرع العلمي، ‏بينما ‏تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية يوم الإثنين الواقع في الـ 28 من شهر ‏تموز ‏القادم أيضاً.‏

كما ذكرت الوزارة أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ‏تبدأ يوم السبت الـ 14 من شهر حزيران المقبل، وتستمر حتى يوم الأربعاء الـ 2 من ‏شهر تموز القادم للتعليم الأساسي، وليوم الخميس الـ 3 منه الإعدادية الشرعية.‏

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