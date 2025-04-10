ضمن فعاليات معرض ‌‏”آغرو سيريا 2025″… وزارة الزراعة تنظم ورشة ‏عمل حوارية لمناقشة مشكلات المستثمرين ‏

دمشق-سانا

نظمت وزارة الزراعة، مساء اليوم، ورشة حوارية ضمن فعاليات معرض ‏سوريا الدولي الثالث للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج ‏الزراعي “آغرو سيريا 2025” لمناقشة مشكلات المستثمرين وأصحاب ‏الشركات المشاركة بالمعرض.‏

مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي الدكتور سعيد ابراهيم في وزارة الزراعة ‏بين في تصريح لمراسل سانا أن الورشة ضمت 40 مشاركاً من مديري ‏وممثلي الشركات العارضة، وتركزت حول المعوقات الخاصة بالاستيراد ‏والتصدير ومناقشة وجهات نظرهم للعمل على تلافيها وحلها.‏

وأشار ابراهيم إلى أهمية الطروحات التي أكدت ضرورة حماية المنتج ‏المحلي من البضائع والمنتجات التي دخلت البلاد مؤخراً، وأثرت بشكل كبير ‏على منتجاتهم. ‏

من جانبه أكد مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزرعة الدكتور عبد ‏الحي يوسف أن طروحات شركات الأدوية البيطرية والشركات المتخصصة ‏بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية، سيتم النظر فيها وستعمل الوزارة على ‏حلها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل قريباً على تعديل القوانين والتشريعات ‏الخاصة بالثروة الحيوانية بما يساهم في خدمة الاستيراد والتصدير.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen