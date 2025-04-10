ضمن فعاليات معرض ‌‏”آغرو سيريا 2025″… وزارة الزراعة تنظم ورشة ‏عمل حوارية لمناقشة مشكلات المستثمرين ‏

دمشق-سانا
نظمت وزارة الزراعة، مساء اليوم، ورشة حوارية ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي الثالث للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا 2025” لمناقشة مشكلات المستثمرين وأصحاب الشركات المشاركة بالمعرض.
مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي الدكتور سعيد ابراهيم في وزارة الزراعة بين في تصريح لمراسل سانا أن الورشة ضمت 40 مشاركاً من مديري وممثلي الشركات العارضة، وتركزت حول المعوقات الخاصة بالاستيراد والتصدير ومناقشة وجهات نظرهم للعمل على تلافيها وحلها.
وأشار ابراهيم إلى أهمية الطروحات التي أكدت ضرورة حماية المنتج المحلي من البضائع والمنتجات التي دخلت البلاد مؤخراً، وأثرت بشكل كبير على منتجاتهم.
من جانبه أكد مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزرعة الدكتور عبد الحي يوسف أن طروحات شركات الأدوية البيطرية والشركات المتخصصة بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية، سيتم النظر فيها وستعمل الوزارة على حلها، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل قريباً على تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالثروة الحيوانية بما يساهم في خدمة الاستيراد والتصدير.
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