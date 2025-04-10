منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين

الرياض-سانا

تأهل المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة، المقررة في قطر خلال العام الجاري.

وجاء تأهّل منتخب الإمارات بعد تعادله مع نظيره الفيتنامي، بهدف لمثله اليوم في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في السعودية.

وبادر منتخب فيتنام بافتتاح النتيجة عبر دي كانغ في الدقيقة 23، إلاّ أنّ هزاع فيصل أدرك التعادل في الدقيقة 87، ومنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، وبالتالي بلوغ نهائيات كأس العالم.

ورفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب اليابان المتصدّر، ليبلغ دور الثمانية ويواجه منتخب أوزبكستان.

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