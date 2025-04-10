وضع 950 خطاً هاتفياً و1307 بوابات إنترنت بالخدمة في السويداء منذ بداية العام الجاري

السويداء-سانا

وضع فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة السويداء 950 خطاً هاتفياً جديداً بالخدمة بعد الانتهاء من تركيبها للمشتركين في مختلف مناطق المحافظة.

وأشارت مديرة فرع الشركة المهندسة ميسون الشعراني في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن وضع الخطوط بالخدمة منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ترافق أيضاً مع حجز 1307 بوابات إنترنت للمشتركين، عن طريق تراسل والمزودات الخاصة.

وبينت الشعراني أنه تم أيضاً تنفيذ خدمة إنترنت نفاذ مباشر ضوئي “pop” لفرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع وجود خدمتين مماثلتين قيد التنفيذ لصالح مصرفي التسليف الشعبي وتوفير البريد، إضافة إلى تنفيذ خدمتي إنترنت شبكتي ألياف ضوئية “إف تي تي أتش” لفعاليتين اقتصاديتين، وشبكة مماثلة لأحد المنازل.

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