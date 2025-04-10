محافظ السويداء يلتقي فعاليات اجتماعية في شهبا

السويداء-سانا

في إطار تعزيز التواصل الاجتماعي، زار محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، فعاليات اجتماعية في مدينة شهبا اليوم.

وخلال لقائه الدكتور يحيى عامر في دارته بحضور عدد من الوجهاء والأهالي، تمت مناقشة قضايا عديدة، تهم الواقع السياسي والمعيشي والأمني، والتركيز على أهمية تعزيز الضابطة العدلية.

كما التقى المحافظ عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة في أحد مساجد مدينة شهبا، للاطلاع على مشاكلهم ونقلها للقيادة، ومناقشة الواقع الأمني والمعيشي، وتأمين الأعلاف للمواشي.

وأكدت الفعاليات خلال الزيارة ضرورة ضمان الأمن والاستقرار، والعمل في سبيل إعادة بناء الدولة.

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