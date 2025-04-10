محاضرة حول “أساسيات الديناميكا البولية للأطفال” في مستشفى الأطفال بحلب

حلب-سانا

أقيمت في مستشفى الأطفال بحلب محاضرة علمية بعنوان “أساسيات الديناميكا البولية وتشوهات الإحليل التحتي للأطفال”، قدمها الدكتور أسامة العمر رئيس قسم جراحة الأطفال في جامعة ولاية غرب فيرجينيا بالولايات المتحدة، وأحد أعضاء الوفد الوزاري المكلف بتطوير جراحة المسالك البولية لدى الأطفال في سوريا.

وجاءت المحاضرة كجزء من الورشة الثالثة لمبادرة “من الشمال إلى الجنوب.. قلوبنا تنبض من أجل أطفالنا” التي تهدف إلى تقديم جراحات مجانية وتدريب الكوادر الطبية ودعم المستشفيات بالمستلزمات الأساسية.

وتناول العمر خلال المحاضرة دراسة تهدف إلى تشخيص ومتابعة الأطفال المصابين بتشوهات ولادية في العمود الفقري، تؤثر على التغذية العصبية للأعضاء الحشوية مثل المثانة والأمعاء.

وأوضح العمر في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا العيب الخلقي الذي ينشأ خلال الفترة الجنينية يؤدي إلى تشوه في تكون المثانة، ما يؤثر على قدرتها على العمل بشكل صحيح، وبالتالي يُسبب مشاكل تتراوح بين التبول اللاإرادي وارتفاع الضغط على الكليتين، مع إمكانية حدوث أضرار دائمة.

وتم تقديم المحاضرة عبر فيديو تفاعلي، تبعها نقاش حيوي تناول موضوع “إصلاح الإحليل التحتي”، حيث تم التركيز على أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية للتخفيف من تأثيرات هذه التشوهات، وتحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال.

بدوره أكد الدكتور أحمد أمير النسيمي اختصاصي جراحة الأطفال أهمية هذه المحاضرة في تطوير وبناء البنية التعليمية والتدريبية لدى الأطباء، موضحاً أن تبسيط موضوع معقد عادةً ما تحاول الأقسام الطبية المختلفة تجنبه، يعد خطوة نوعية لتعزيز قدرة الأطباء على تشخيص ومعالجة هذه الحالات الحرجة بفعالية أكبر.

وشملت الورشة الثالثة لمبادرة “من الشمال إلى الجنوب.. قلوبنا تنبض من أجل أطفالنا” أيضاً إجراء عمليات جراحية مجانية للأطفال المحتاجين، بالتعاون مع فريق طبي يضم أربعة جراحين زائرين من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى كوادر محلية من أطباء التخدير والفنيين.

وتهدف المبادرة إلى بناء جسر تعاون بين الخبرات الدولية والمحلية، وتأمين مستلزمات طبية للمستشفيات السورية.

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