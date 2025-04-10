رئيس الهيئة الوطنيّة للجودة والاعتمادية يتفقد امتحان العمارة الموحد في جامعة حمص

حمص-سانا

تفقد رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية الدكتور عبد الرزاق الحسين اليوم امتحان العمارة الموحد الجلسة الثانية، الدورة الثانية 2024، الذي تجريه الهيئة الوطنيّة للجودة والاعتمادية لطلاب السنة الخامسة في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية والخاصة قيد التخرج، والراغبين بالتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.

وفي تصريح لمراسلة سانا خلال جولته على القاعات والمراسم الامتحانية، بين الحسين أن الامتحانات أقيمت في ستة مراكز موزعة على جامعات دمشق، وحلب، واللاذقية، وحمص، وحماة، وطرطوس، واستمرت على مدى يومين، حيث خُصص اليوم الثاني بالكامل للجانب العملي.

ونوه الحسين بالجهود التي تبذلها إدارة جامعة حمص بمختلف كوادرها، لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وأشار إلى أن الأسئلة صُممت لتكون شاملة وذات طابع معرفي، بما يساهم في قياس المهارات الحقيقية للطالب، وتحضيره بشكل فعال لمتطلبات سوق العمل.

بدوره أشار عميد كلية الهندسة المعمارية الدكتور طارق حسام الدين إلى أنه تقدم للامتحان في مركز جامعة حمص 293 طالباً من الجامعات الحكومية والخاصة، وبلغ عدد المتقدمين من طلاب جامعة حمص 197 طالباً، و96 من طلاب الجامعات الحكومية الأخرى والخاصة والجامعات غير السورية.

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