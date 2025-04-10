مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يعقد أولى جلساته برئاسة المفتي العام

دمشق-سانا

عقد مجلس الإفتاء الأعلى أولى جلساته برئاسة المفتي العام الشيخ أسامة الرفاعي، وتمت مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بأعمال المجلس.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد في المكتبة الوطنية بدمشق يوم أمس على أهمية دور المؤسسة الدينية في هذه المرحلة الحساسة، حيث تساهم في تحقيق وحدة البلاد وترسيخ التماسك والسلم في المجتمع، إضافة إلى إعادة بناء البلاد، ونشر الخير بين الناس.

كما بحث المشاركون إعداد النظام الداخلي للمجلس وفقاً لما ورد في قرار تشكيله، وبناءً على المهام الموكلة إليهم، وتم طرح العديد من الأفكار التي تهدف إلى تطوير برنامج عمل يساهم في ضبط الفتوى، والإجابة عن التساؤلات الدينية، وذلك في سياق حرص المجلس على تعزيز الوعي الديني، وتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين.

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