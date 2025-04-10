بدء أعمال صيانة وإعادة تأهيل 9 مدارس في حماة

حماة-سانا

بدأت أعمال صيانة وتأهيل القاعات الصفية في 9 مدارس بمدينة حماة، ضمن إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة “رحمة بلا حدود”.

وأوضح مدير تربية حماة أحمد المدلوش لمراسل سانا اليوم أن أعمال الصيانة والتأهيل بدأت حالياً في مدرسة عمر بن الخطاب، حيث يتم إصلاح الأبواب وصيانة الشبكة الكهربائية والمرافق العامة وطلاء الصفوف بالدهان، مبيناً أن المدرسة تضم 21 غرفة ما بين قاعات صفية وغرف إدارية.

ولفت المدلوش إلى أنه تم توجيه إدارات المدارس التي ستتم صيانتها وإعادة تأهيلها، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية خلال تنفيذ أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن مشروع صيانة مدارس المحافظة يهدف إلى خلق بيئة صفية وتعليمية جيدة تسهم في دعم وتحفيز الطلاب على متابعة تحصيلهم العلمي.

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