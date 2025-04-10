فضية لسوريا بالبطولة العربية للجودو

عمان-سانا

أحرزت لاعبة منتخب سوريا للجودو حسنة سعيد الميدالية الفضية في البطولة العربية المفتوحة للجودو للكبار والمراحل العمرية، المقامة في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 16دولة.

ونجحت سعيد في حجز مقعدها في النهائي ضمن منافسات وزن فوق 70 كغ، بعد تغلّبها على لاعبتين من العراق والأردن، قبل أن تخسر المواجهة النهائية أمام لاعبة مصرية بسبب إصابة قوية تعرّضت لها، تمثلت بكسر في اليد.

وتعد اللاعبة سعيد من اللاعبات المتميزات في عالم الجودو، حيث سبق أن توجت بعدد من الميداليات المتنوعة في البطولات العربية وبطولات غرب آسيا خلال السنوات الماضية، إلى جانب إحرازها برونزية دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية التي أُقيمت في تركمانستان عام 2017.

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