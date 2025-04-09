النقل تطلق سلسلةً من الدورات الفنية والتقنية للعاملين فيها لبناء قدراتهم

دمشق-سانا

أطلقت وزارة النقل سلسلةً من الدورات الفنية والتقنية على مستوى المحافظات، بهدف بناء قدرات العاملين بقطاع النقل واطلاعهم على التقنيات الحديثة، وذلك في قاعة التدريب بمبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق.

وتركّز محاور التدريب الذي يستمر لمدة 9 أيام بمعدل جلسة واحدة يومياً حول تدريب العاملين في المديريات المركزية “الإدارية والقانونية” على برنامج ورود وإكسل، وأرشفة المعلومات، في إطار الدعم التقني وتطوير الكوادر العاملة في الوزارة.

ويستهدف التدريب في كل دورة أكثر من 15 عاملاً وعلى أقسام، بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الكوادر العاملة والاستفادة منها في نظام العمل المؤتمت.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen