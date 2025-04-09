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مدير عام التأمينات الاجتماعية: تحويل المنحة المالية للمتقاعدين بكتلة قدرها 145 مليار ليرة سورية

2025-04-09

دمشق-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن المؤسسة انتهت من تحويل المنحة الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين، بكتلة إجمالية قدرها 145 مليار ليرة سورية.

وأوضح خطيب في تصريح لمراسل سانا أنه تم الاتفاق مع المؤسسة السورية للبريد لجهة الاستمرار بصرف المنحة، من أجل ضمان وصولها إلى كل مستحقيها أصولاً.

وبين أن المؤسسة انتهت من التحضير لصرف المعاشات التقاعدية عن شهر نيسان لعام 2025، حيث ستبدأ فروع المؤسسة بتحويل الكتل المالية اللازمة بداية الأسبوع القادم.

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