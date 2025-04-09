وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية ‏الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة. ‏

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية ‏للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة. ‏

كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة ‏شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم ‏خدمات أفضل للمواطنين.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen