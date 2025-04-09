وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏

دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
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