الخطوط الجوية السورية ‏تعلن عن مسابقة مفتوحة لتحديث هويتها البصرية

دمشق-سانا‏

أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن مسابقة مفتوحة لجميع المصممين ‏والفنانين والمبدعين السوريين للمشاركة في تحديث هويتها البصرية.

وبينت المؤسسة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المسابقة تشمل ‏تحديث الشعار مع الحفاظ على طائر الفينيق التاريخي، الذي يرمز إلى ‏النهوض والخلود والمصمم باستخدام حروف كلمة ” سورية ” حيث يمكن ‏تحديث الرسم بأسلوب عصري دون المساس بجوهر الفكرة.‏

كما تشمل المسابقة تغيير الألوان، استلهاما من روح التحرير والثقافة ‏السورية الغنية، مع اقتراح ألوان جديدة تنعكس على الطائرات من الخارج ‏والداخل إضافة إلى تصميم الطائرة من خلال تحديث شكل الطائرة من ‏الخارج بشكل بسيط وأنيق.

وأشارت المؤسسة إلى ضرورة أن يراعى في التصميم ما يلي: عدم تغطية ‏نوافذ الطائرة أو أبواب الطوارئ بأي جزء من الرسم أو الألوان وأن يبقى ‏رمز تسجيل الطائرة واضحًا ومقروءا وأن تكون كلمة “‏SYRIANAIR‏” أو”‏السورية” واضحة ومميزة، وأن تكون الألوان المقترحة مناسبة للرؤية من ‏المسافة ، ومتماسكة بصريا مع هوية الشركة. ‏

وبينت المؤسسة أن المسابقة تشمل أيضا تصميم زي الطواقم الجوية ‏والأرضية من خلال ابتكار زي موحد يعكس الهوية الجديدة ويكون عملياً ، لا ‏يعيق الحركة، ويظهر المظهر المهني للطواقم.

ولفتت المؤسسة إلى أهمية أن تكون التصاميم المقدمة مبتكرة تعكس الروح ‏السورية وهوية شركة وطنية بحلتها الجديدة ومراعاة النقاط التقنية الأساسية ‏في الطيران التجاري المتعلقة بتصميم الشكل الخارجي والطواقم ، مثل ‏وضوح العلامات وعدم التداخل مع تجهيزات الطائرة المرئية .‏

وأكدت المؤسسة ضرورة إرفاق التقديم بشرح بصري أو مكتوب للرؤية ‏الفنية ودعت الراغبين بالمشاركة إلى قراءة نبذة عن تاريخ الخطوط الجوية ‏السورية ، والتعرف على عراقتها ودورها في ربط سوريا بالعالم منذ ‏تأسيسها، انطلاقا من أن فهم الخلفية التاريخية للشركة هو جزء أساسي في ‏استلهام الأفكار وتقديم هوية بصرية تعبر عنها بأمانة واعتزاز. ‏

وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني ‏التالي: ‏media@syriaair.com‏ لغاية 15-5-2025 مبينة أنه سيتم ‏إعلان الفائز والذي سيدخل اسمة تاريخياً في تحديث الهوية البصرية السورية ‏، كما سيتم تنظيم حفل رسمي لإطلاق الهوية الجديدة وتكريم الفائز ‏والمشاركين المميزين.

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