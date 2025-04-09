الخطوط الجوية السورية ‏تعلن عن مسابقة مفتوحة لتحديث هويتها البصرية

دمشق-سانا
أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن مسابقة مفتوحة لجميع المصممين والفنانين والمبدعين السوريين للمشاركة في تحديث هويتها البصرية.
وبينت المؤسسة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المسابقة تشمل تحديث الشعار مع الحفاظ على طائر الفينيق التاريخي، الذي يرمز إلى النهوض والخلود والمصمم باستخدام حروف كلمة ” سورية ” حيث يمكن تحديث الرسم بأسلوب عصري دون المساس بجوهر الفكرة.
كما تشمل المسابقة تغيير الألوان، استلهاما من روح التحرير والثقافة السورية الغنية، مع اقتراح ألوان جديدة تنعكس على الطائرات من الخارج والداخل إضافة إلى تصميم الطائرة من خلال تحديث شكل الطائرة من الخارج بشكل بسيط وأنيق.
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة أن يراعى في التصميم ما يلي: عدم تغطية نوافذ الطائرة أو أبواب الطوارئ بأي جزء من الرسم أو الألوان وأن يبقى رمز تسجيل الطائرة واضحًا ومقروءا وأن تكون كلمة “SYRIANAIR” أو”السورية” واضحة ومميزة، وأن تكون الألوان المقترحة مناسبة للرؤية من المسافة ، ومتماسكة بصريا مع هوية الشركة.
وبينت المؤسسة أن المسابقة تشمل أيضا تصميم زي الطواقم الجوية والأرضية من خلال ابتكار زي موحد يعكس الهوية الجديدة ويكون عملياً ، لا يعيق الحركة، ويظهر المظهر المهني للطواقم.
ولفتت المؤسسة إلى أهمية أن تكون التصاميم المقدمة مبتكرة تعكس الروح السورية وهوية شركة وطنية بحلتها الجديدة ومراعاة النقاط التقنية الأساسية في الطيران التجاري المتعلقة بتصميم الشكل الخارجي والطواقم ، مثل وضوح العلامات وعدم التداخل مع تجهيزات الطائرة المرئية .
وأكدت المؤسسة ضرورة إرفاق التقديم بشرح بصري أو مكتوب للرؤية الفنية ودعت الراغبين بالمشاركة إلى قراءة نبذة عن تاريخ الخطوط الجوية السورية ، والتعرف على عراقتها ودورها في ربط سوريا بالعالم منذ تأسيسها، انطلاقا من أن فهم الخلفية التاريخية للشركة هو جزء أساسي في استلهام الأفكار وتقديم هوية بصرية تعبر عنها بأمانة واعتزاز.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني التالي: media@syriaair.com لغاية 15-5-2025 مبينة أنه سيتم إعلان الفائز والذي سيدخل اسمة تاريخياً في تحديث الهوية البصرية السورية ، كما سيتم تنظيم حفل رسمي لإطلاق الهوية الجديدة وتكريم الفائز والمشاركين المميزين.
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