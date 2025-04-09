الوزير هيكل يبحث مع وفد فرنسي سبل التعاون في قطاع الاتصالات وتقانة ‏المعلومات

دمشق-سانا
بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل مع وفد فرنسي برئاسة المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم سُبل التعاون في تطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات.
وناقش الجانبان وفق ما نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام خطة الوزارة لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات ومقاربة الوزارة للعمل على تعزيز الشراكات والوصول إلى أفضل خدمة للمواطنين.
وأشار الجانبان إلى إمكانية التعاون بين سوريا وفرنسا بما يخص الاستشارات والتدريب في مجال الاتصالات والبريد.
وأعرب الوفد الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم سوريا في مرحلة إعادة البناء فيما رحّب وزير الاتصالات بتعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
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