الوزير هيكل يبحث مع وفد فرنسي سبل التعاون في قطاع الاتصالات وتقانة ‏المعلومات

دمشق-سانا

بحث وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل مع وفد فرنسي ‏برئاسة المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم سُبل التعاون ‏في تطوير قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات.‏

‏ ‏

وناقش الجانبان وفق ما نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام خطة الوزارة ‏لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات ومقاربة الوزارة للعمل على تعزيز الشراكات ‏والوصول إلى أفضل خدمة للمواطنين.‏

وأشار الجانبان إلى إمكانية ‏التعاون بين سوريا وفرنسا بما يخص الاستشارات والتدريب في مجال ‏الاتصالات والبريد.‏

وأعرب الوفد الفرنسي عن استعداد بلاده لدعم سوريا في مرحلة إعادة ‏البناء فيما رحّب وزير الاتصالات بتعزيز التعاون لما فيه ‏مصلحة البلدين الصديقين.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen