عمليات جراحية نوعية مجانية ضمن حملة “أم الشهيد” في حمص

حمص-سانا

تستمر حملة “أم الشهيد” التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية، وبدعم من منظمة النابلسي وفريق ملهم التطوعي، بتقديم خدماتها الطبية المجانية في حمص عبر ثلاثة مشاف للمرضى الأكثر حاجة، وفقاً للأولوية والحالة الصحية.

وبين مسؤول فريق منظمة عبر الأطلسي للإغاثة الإنسانية بحمص الدكتور حسام مندو في تصريح لمراسلة سانا، أن الحملة انطلقت في الـ5 من نيسان الحالي وتستمر حتى يوم غد في محافظات (دمشق – حلب- حمص- إدلب)، بمشاركة 130 من الأطباء المغتربين بمختلف الاختصاصات، معظمهم سوريون، وأشار مندو إلى مشاركة نحو عشرة أطباء في إجراء العمليات الجراحية المتنوعة في ثلاثة مشاف في حمص، وهي الوطني والوليد والعيون الجراحي.

وأضاف مندو: إنه يتم إجراء 25 عملية جراحة عامة يومياً وسطياً و20 عملية عينية و7 قلبية وهضمية و9 نسائية، ولفت مندو إلى أهمية الحملة في دعم القطاع الصحي بحمص، بأكبر قدر ممكن من الأدوات والأجهزة والمستلزمات الطبية، فتم تقديم برج تنظير لقسم العمليات في المشفى الوطني، بالإضافة إلى أدوية تخديرية.

وأوضح مندو أن فريقاً طبياً يضم أطباء داخلية ومعالجين سلوكيين مختصين، يقومون بالتعامل مع الأطفال، بتنظيم جولات طبية لعيادات متنقلة تقدم خدماتها الصحية يومياً، عبر موقعين يتم تحديدهما مسبقاً وفق الحاجة في المدينة.

بدوره بين الدكتور إيلي عازار مدير مشفى حمص الوطني أنه تم اختيار المشفى لإجراء العمليات الجراحية العامة بأنواعها، عدا العمليات النسائية وتركيب القثاطر القلبية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم جداول عمليات وتوزيع المرضى، وفق الأولويات التي تستدعيها كل حالة.

وبين اختصاصي الجراحة العامة والعناية المشددة الدكتور ماهر سويد أحد متطوعي المنظمة القادم من أمريكا أن مشاركته بالحملة تكريم لأمهات الشهداء، وعربون وفاء لتضحياتهم التي قدموها في سبيل تحرير سوريا، ولفت إلى إجرائه عمليات جراحية تنوعت بين المتوسطة والكبيرة، بالإضافة إلى تقديم أدوية لأمراض مزمنة كالأنسولين وبخاخات ربو وأدوية لأمراض القلب وسوء التغذية.

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