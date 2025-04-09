خروج خط التوتر العالي “دير علي-الشيخ مسكين” من الخدمة جراء تعرضه للسرقة والتخريب

درعا-سانا

خرج خط التوتر العالي 230 ك.ف دير علي – الشيخ مسكين من الخدمة جراء تعرض أبراجه 65 و66 و67 للسرقة والتخريب، ما تسبب أيضاً بتضرر جناح من البرج 68 في منطقة خبب بريف درعا.

وأوضح معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس محمد البرم في تصريح لسانا أن الاعتداء أدى لانقطاع التغذية الكهربائية عن خطي “دير علي 1 و2″، و بالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن محافظتي درعا و السويداء، مبيناً أن الأبراج تعرضت لسرقة رؤوس الألمنيوم منها، ما أدى إلى انهيارها بشكل كامل كما تسبب ذلك بأضرار كبيرة في البنية التحتية الكهربائية وخروج مسارات أساسية من الخدمة.

وأكد البرم أن ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بدأت على الفور بأعمال إعادة تأهيل للمسار المتضرر، رغم صعوبة التضاريس، بهدف إعادة التيار بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية، تضر بالخدمة العامة وتزيد من الأعباء الفنية والمادية.

وفي سياق متصل تعرض مخرج تسيل 20 ك.ف من محطة العجمي صباح اليوم أيضاً لسرقة 100 مرس كهربائي وقص عامود متوسط، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن قرى عدوان، تسيل، عين ذكر، بكار الشرقي، بكار الغربي، الشيخ مسكين، ورسم الخبيز.

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