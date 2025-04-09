بهدف تعزيز الأمن.. مخفر الشرطة في منطقة الحولة بريف حمص يبدأ باستقبال مراجعات وشكاوى الأهالي بعد تفعيله.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
“هيومن رايتس ووتش” تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إزالة مخلفات الحرب في سوريا
2025-04-09
مسؤولة أممية: السوريون بحاجة إلى التضامن العالمي معهم أكثر من أي وقت مضى
2025-04-09
الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-04-09
الخارجية الأمريكية: نأمل أن يمثل تشكيل الحكومة الانتقالية خطوة إيجابيّة نحو سوريا شاملة
2025-04-09
ملك الأردن يؤكد حرص بلاده على دعم جهود سوريا بحفظ أمنها واستقرارها
2025-04-08
الوزير الشيباني: شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية
2025-04-08
دوجاريك: سوريا لا تزال دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر في ذلك
2025-04-08
محليات
الوزير هيكل يبحث مع وفد فرنسي سبل التعاون في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات
2025-04-09
محافظة ريف دمشق تمدد استقبال الشكاوى والطلبات من المتضررين من الاستملاكات مدة 30 يوماW
2025-04-09
خروج خط التوتر العالي “دير علي-الشيخ مسكين” من الخدمة جراء تعرضه للسرقة والتخريب
2025-04-09
الوزيرة قبوات تناقش مع ممثلي جمعيات ومؤسسات أهلية تطوير العمل
2025-04-09
بدء أعمال إعادة ترميم قوس مدينة حلفايا بحماة
2025-04-09
المصالح العقارية بحماة تنجز أتمتة الصحف العقارية لـ 3 آلاف عقار في 5 مناطق
2025-04-09
وزير الاتصالات يؤكد ضرورة إنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية في الوزارات كافة
2025-04-09
رياضة
برشلونة في مواجهة دورتموند وباريس سان جيرمان يلتقي أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2025-04-09
لاعبة نادي الجيش آليسار محمد تحرز المركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى
2025-04-08
أرسنال في مهمة صعبة أمام ريال مدريد
2025-04-08
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي بسداسية في بطولة غرب آسيا
2025-04-08
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
2025-04-08
القرعة تضع منتخب سوريا للرجال بكرة السلة بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا 2025
2025-04-08
تأهيل المنشآت الرياضية يتصدر أولويات اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحمص
2025-04-08
اقتصاد
محلج العاصي بحماة يورد 25 طناً من بذار القطن الزراعية إلى دير الزور
2025-04-09
غداً آخر موعد لتقديم بيانات آذار الضريبية لمكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-04-09
انتهاء زراعة البطاطا الربيعية في حمص
2025-04-09
حماية المستهلك بحمص تنظم 384 ضبطاً في ثلاثة أشهر
2025-04-09
خلال الشهر الماضي… شركة الأسمدة بحمص تنتج 3400 طن من سماد “كالنترو26”
2025-04-09
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
2025-04-08
بمشاركة عربية ودولية… تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي “آغـرو سيريا 2025”
2025-04-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزيرة قبوات تناقش مع ممثلي جمعيات ومؤسسات أهلية تطوير العمل
“هيومن رايتس ووتش” تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إزالة مخلفات الحرب في سوريا
الموجهون الاختصاصيون يناقشون في وزارة التربية الاستعدادات للامتحانات العامة
الخارجية الأمريكية: نأمل أن يمثل تشكيل الحكومة الانتقالية خطوة إيجابيّة نحو سوريا شاملة
بهدف تعزيز الأمن.. مخفر الشرطة في منطقة الحولة بريف حمص يبدأ باستقبال مراجعات وشكاوى الأهالي بعد تفعيله.
2025-04-09
الحولة
2025-04-09
Hassan Nasr
سابق
الجمعية الطبية السورية الألمانية تنظم لقاءً علمياً مع طلاب كلية الطب البشري في جامعة إدلب حول النظام الصحي في سوريا، وبعض الحالات الإسعافية والطبية الحرجة، وذلك على مدرج مستشفى إدلب الجامعي
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خروج خط التوتر العالي “دير علي-الشيخ مسكين” من الخدمة جراء تعرضه للسرقة والتخريب
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