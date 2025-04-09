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بهدف تعزيز الأمن.. مخفر الشرطة في منطقة الحولة بريف حمص يبدأ باستقبال مراجعات وشكاوى الأهالي بعد تفعيله.

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أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي

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