بمشاركة 120 شركة محلية وعربية ودولية.. انطلاق فعاليات معرض سوريا الدولي الثالث “آغـرو سيريا”

دمشق-سانا

بمشاركة عربية ودولية؛ انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض سوريا الدولي الثالث للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق.

وزير الزراعة أمجد بدر أكد في تصريح للصحفيين أن الدولة تشجع الاستثمارات الزراعية، وستقدم كل التسهيلات للمستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعمل حالياً على معالجة الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي، وفق أسلوب علمي وفني للنهوض بالقطاع الزراعي.

مدير مؤسسة المعارض محمد حمزة لفت إلى أن المعارض السورية عادت إلى ألقها، مبينا أن معرض آغرو سيريا هو المعرض الأول الذي يقام في عهد سوريا الجديدة، ومعتبراً أن المشاركة الكبيرة من قبل الشركات المحلية والدولية تبشر بعودة تعافي الاقتصاد السوري، وبداية لتنشيط الصادرات السورية إلى الخارج.

بدوره، بين مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني أن عدد الدول والشركات المشاركة بالمعرض وصل هذا العام إلى 120 شركة محلية وعربية ودولية من نخبة الشركات المتخصصة في مجالات المكننة الزراعية، والثروة الحيوانية، وتوريد مستلزمات الإنتاج، والأسمدة، والبذور، وأنظمة الري الحديثة، والأدوية البيطرية والتجهيزات الزراعية المتطورة.

وأضاف مشهداني: إن معرض “آغرو سيريا” يُشكل منصة إستراتيجية للتبادل المعرفي والتجاري، وفرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، كما يُعد نقطة التقاء رئيسية لصنّاع القرار والمنتجين والمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي في سوريا والعالم.

يذكر أن المعرض يقام برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقابة الأطباء البيطريين في سوريا ومنظمة أكساد.

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