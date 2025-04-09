انتهاء زراعة البطاطا الربيعية في حمص

حمص-سانا

أنهى المزارعون في مختلف مناطق محافظة حمص زراعة بذار البطاطا للعروة الربيعية، وبلغت المساحة المزروعة 1769 هكتاراً من إجمالي المساحة المخططة البالغة 2391 هكتاراً.

وعزا رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة حمص المهندس حيدر سرحان في تصريح لمراسل سانا انخفاض نسبة المساحة المزروعة إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع تكاليف الزراعة من بذار البطاطا المستوردة، وغلاء الأسمدة والمحروقات وأجور اليد العاملة، إضافة إلى حالة الجفاف وقلة الهطولات المطرية لهذا الموسم، الأمر الذي دفع بعض المزارعين إلى الإحجام عن زراعتها.

وتتركز زراعة البطاطا وفق سرحان بشكل رئيسي في قرى القصير والمركز الشرقي والرستن، وبعض المساحات الصغيرة في تلكلخ والمخرم والمركز الغربي.

يذكر أن كميات بذار البطاطا المستوردة عن طريق فرع إكثار البذار في حمص، تبلغ 653 طناً من نوع “سبونتا – معينا ـ انيرجي”، إضافة إلى وجود كميات يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص.

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