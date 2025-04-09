محافظة دمشق تبدأ أعمال تأهيل وتجميل منطقة جبل قاسيون

دمشق-سانا
ضمن خطتها لإعادة الألق والرونق لمنطقة جبل قاسيون، بدأت محافظة دمشق أعمال إعادة تأهيله من خلال دراسة متكاملة تنفذها مديريات المحافظة.
وبينت المحافظة في قناتها على تلغرام اليوم أن الأعمال تشمل إنشاء أماكن شعبية مجانية تتلاءم مع حاجة المجتمع، ومرآب خاص للسيارات، وإقامة أماكن ترفيهية ذات طابع متميز، وتأمين مختلف الخدمات الضرورية.
وأوضحت المحافظة أن أعمال إعادة تأهيل الموقع العام تشمل شبكات الصرف المطري والصحي والمياه والكهرباء، وصيانة الأرصفة وطبقة الإسفلت، إضافة لتنفيذ جدران استنادية للمصاطب وتأهيل المسطحات الخضراء وتمديد شبكة الري اللازمة لها وإنارة الموقع، بما يتلاءم مع طبيعته الفريدة.