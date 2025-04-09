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محافظة دمشق تبدأ أعمال تأهيل وتجميل منطقة جبل قاسيون

2025-04-09

دمشق-سانا‏

ضمن خطتها لإعادة الألق والرونق لمنطقة جبل قاسيون، بدأت محافظة دمشق ‏أعمال إعادة تأهيله من خلال دراسة متكاملة تنفذها مديريات ‏المحافظة.‏

وبينت المحافظة في قناتها على تلغرام اليوم أن الأعمال تشمل إنشاء أماكن ‏شعبية مجانية تتلاءم مع حاجة المجتمع، ومرآب خاص للسيارات، وإقامة ‏أماكن ترفيهية ذات طابع متميز، وتأمين مختلف ‏الخدمات الضرورية.‏

وأوضحت المحافظة أن أعمال إعادة تأهيل الموقع العام تشمل شبكات ‏الصرف المطري والصحي والمياه والكهرباء، وصيانة الأرصفة وطبقة ‏الإسفلت، إضافة لتنفيذ جدران استنادية للمصاطب وتأهيل المسطحات ‏الخضراء وتمديد شبكة الري اللازمة لها وإنارة الموقع، بما يتلاءم مع طبيعته ‏الفريدة.‏

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دمشق-سانا‏ ضمن خطة محافظة دمشق للتخفيف من الازدحام المروري في شوارع ‏المدينة

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