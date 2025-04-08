مديرية الزراعة بمحافظة دمشق وريفها تنهي حملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية

ريف دمشق-سانا

أنهى الفريق الفني في مديرية الزراعة بمحافظة دمشق وريفها حملة تحصين ‏الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز، في مناطق بساتين الشاغور والصالحية أبو جرش وبرزة وكفرسوسة والقدم.

وأكدت مديرية الزراعة في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك‏، أنه خلال الحملة لم يتم رصد أي إصابات لهذا المرض، لافتة إلى أن إجمالي عدد قطعان الثروة الحيوانية التي استهدفتها الحملة بلغ 11402 رأس، ‏منها 4581 رأس بقر و5729 رأس غنم و1092 رأس ماعز.

وأكدت المديرية أن الفريق الفني قدم جميع الإرشادات الصحية البيطرية ‏لمربي الثروة الحيوانية، ولقاحات (الانتروكسيميا) لقطعان الأغنام، وطلب من ‏المربين ضرورة الإبلاغ مباشرة في حال الاشتباه بأي حالة مرضية.

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