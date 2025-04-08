مديرية الزراعة بمحافظة دمشق وريفها تنهي حملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية

ريف دمشق-سانا
أنهى الفريق الفني في مديرية الزراعة بمحافظة دمشق وريفها حملة تحصين الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز، في مناطق بساتين الشاغور والصالحية أبو جرش وبرزة وكفرسوسة والقدم.
وأكدت مديرية الزراعة في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه خلال الحملة لم يتم رصد أي إصابات لهذا المرض، لافتة إلى أن إجمالي عدد قطعان الثروة الحيوانية التي استهدفتها الحملة بلغ 11402 رأس، منها 4581 رأس بقر و5729 رأس غنم و1092 رأس ماعز.
وأكدت المديرية أن الفريق الفني قدم جميع الإرشادات الصحية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، ولقاحات (الانتروكسيميا) لقطعان الأغنام، وطلب من المربين ضرورة الإبلاغ مباشرة في حال الاشتباه بأي حالة مرضية.
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