طقس الغد: سديمي مغبر على الجزيرة وشرق سوريا مع هبات رياح قوية على أغلب المناطق

دمشق-سانا

تشهد البلاد يوم غد الأربعاء هبات رياح قوية، وأجواء مغبرة على الجزيرة وشرق سوريا، في حين تتحول الرياح إلى عاصفة على أغلب المناطق، وخاصة الأجزاء الغربية.

ووفقاً لتحليل النماذج العددية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في ‏الدفاع المدني السوري، فإن أجواء الليلة تكون ‏سديمية مغبرة في مناطق دير الزور والرقة والحسكة وشرق حمص، ويكون ‏الطقس غائماً جزئياً، مع فرص لهطل زخات مطرية عشوائية سريعة على ‏أجزاء من البلاد.

ويتابع طقس الغد الأربعاء سديمياً مغبراً في مناطق الجزيرة وشرق البلاد، ‏وتتحول الأجواء إلى مشمسة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة، على ‏الجزيرة وشرق سوريا.

وتشهد الرياح الغربية حركة نشطة تتراوح بين 30 و40 كم في ‏الساعة، تترافق بهبات قوية تتراوح بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ‏ذروتها في أقصى ريف دمشق الشرقي، مع هبات تلامس 70 كم في ‏الساعة، تؤدي لإثارة الأتربة والغبار على المناطق الداخلية، مع احتمالية ‏لتشكّل عواصف غبارية على المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏