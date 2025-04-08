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تجمع لأهالي إدلب وسط المدينة تعبيراً عن تضامنهم مع أهالي غزة

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وفد من سفارتي سويسرا في بيروت وعمان برفقة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش يطلع على واقع عدد من مخيمات الشمال السوري

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