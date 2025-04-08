ورشة علمية طبية في جامعة حلب للجمعية السورية الألمانية

الثلاثاء / 8 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوزير الشيباني: شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية
2025-04-08
دوجاريك: سوريا لا تزال دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر في ذلك
2025-04-08
بيدرسون يثمّن مناقشاته مع الرئيس الشرع ويشدد على ضرورة تخفيف العقوبات عن سوريا
2025-04-08
ماليزيا تجدد التزامها بتعزيز العلاقات مع سوريا
2025-04-08
مصدر مسؤول في الخارجية: قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية
2025-04-07
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ سانا: تعديل الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك إجراء تقني وإداري بحت
2025-04-07
مصر وفرنسا تؤكدان توافقهما على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها
2025-04-07
محليات
وزير الزراعة ومحافظ السويداء يشاركان بحملة المليون شجرة “غرسة أمل”
2025-04-08
مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 2025
2025-04-08
بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين… محافظ اللاذقية يحدد يوم الإثنين لاستقبال المواطنين
2025-04-08
تأهيل ثلاثة مراكز أسماك بحماة كانت خارج الخدمة منذ سنوات
2025-04-08
تلبية لاحتياجات المزارعين… خطة سقاية صيفية في محافظة طرطوس
2025-04-08
المقدم كنيفاتي: تحييد رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد في اللاذقية
2025-04-08
الوزير الويس: العدل والإنصاف عنوان العمل القضائي في المرحلة المقبلة
2025-04-08
رياضة
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي بسداسية في بطولة غرب آسيا
2025-04-08
نبيل الشحمة… بين الرياضة والثورة على النظام البائد مسيرة طويلة تكللت بالإنجاز والنصر
2025-04-08
القرعة تضع منتخب سوريا للرجال بكرة السلة بالمجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا 2025
2025-04-08
تأهيل المنشآت الرياضية يتصدر أولويات اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بحمص
2025-04-08
رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي: وضع خارطة طريق للبدء بتطوير رياضة بناء الأجسام
2025-04-08
العجلة التدريبية لنادي الجيش تعود للدوران مجدداً تحضيراً للاستحقاقات القادمة
2025-04-07
نادي الجيش يشارك ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات
2025-04-07
اقتصاد
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
2025-04-08
بمشاركة عربية ودولية… تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي “آغـرو سيريا 2025”
2025-04-08
مؤسسة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين
2025-04-07
واقع محصولي القمح والشعير في درعا
2025-04-06
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الصحة يفتتح عيادة مركز تعافي حمص للدعم والتمكين النفسي
أولويات المرحلة وخططها المستقبلية… الرئيس الشرع يترأس الاجتماع الأول للحكومة الجديدة
بخبرات وطنية… عودة معمل الدوير لتصنيع وصيانة خطوط إنتاج المخابز إلى العمل
دوجاريك: سوريا لا تزال دولة عضواً في منظمة الأمم المتحدة وقرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر في ذلك
بيدرسون يثمّن مناقشاته مع الرئيس الشرع ويشدد على ضرورة تخفيف العقوبات عن سوريا
ماليزيا تجدد التزامها بتعزيز العلاقات مع سوريا
وزير الصحة في مؤتمر تعافي حمص: أولويات الوزارة تأهيل الكوادر الطبية وإدخال الأجهزة الحديثة
مصدر مسؤول في الخارجية: قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية
الرئيس الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة
السيد الرئيس أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي
ورشة علمية طبية في جامعة حلب للجمعية السورية الألمانية
2025-04-08
الجمعية السورية الألمانية
2025-04-08
malek
سابق
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي بسداسية في بطولة غرب آسيا
التالي
أهالي منطقة الحولة بريف حمص يعيدون بناء وترميم منازلهم التي دمرها النظام البائد
انظر ايضاً
ورشة علمية طبية في جامعة حلب للجمعية السورية الألمانية، بهدف تعزيز التعاون بين الكوادر الطبية في الخارج والأطباء داخل سوريا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved