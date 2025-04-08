مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء ‏فريضة الحج لموسم 2025‏

دمشق-سانا
أجرت مديرية الحج والعمرة اليوم قرعةً للمسجلين لأداء فريضة الحج لموسم 1446هـ 2025 م، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، وعضو مجلس الإفتاء السوري الأعلى الشيخ عبد الرحيم عطون.
وبينت مديرية الحج والعمرة خلال القرعة أن عدد الذين تقدموا بطلبات للحج هذا العام بلغ 43215 شخصاً من داخل سوريا وخارجها، مشيرةً إلى أنه سيتم قبول 22500 شخص، وهي حصة سوريا السنوية من الحجاج.
وأفضت نتائج القرعة الخاصة باختيار الحجاج الذين تفوق أعمارهم 70 عاماً ونسبتهم 7 بالمئة عن اختيار الحجاج من مواليد الأعوام 1950 و1951 و1931 و1925 و1927 و1929 و1940 و1932 و1933، إضافة إلى عام 1953 للأشهر من الأول حتى العاشر، مع إضافة 10 حجاج إضافيين للعدد الأولي 1575 ليصبح العدد الكلي 1585 مع مرافقيهم وعددهم 1360.
وخلصت النتائج الخاصة باختيار الـ58 بالمئة لاختيار الحجاج من مواليد عام 1956 حتى مواليد عام 1961، إضافة إلى مواليد 1962 للأشهر الأول والثاني والثالث والرابع.
كما أفضت نتائج القرعة الخاصة باختيار نسبة الـ 35 بالمئة عن اختيار الحجاج من مواليد أعوام 1996 و1991 و1986 و1980 و1967 و1993 و1982 و1988 و1974 و2000 و1968 و1965 و1992 و1990 و1997، إضافة إلى عام 1962 للأشهر الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، والعام 1976 للشهرين الأول والثاني.
وأعلن مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار أن رسوم إصدار جواز السفر سيتم تخفيضها بنسبة 50 بالمئة لكل الحجاج، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات الحج وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، ما يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين.
وأوضح بيرقدار في تصريح لمراسل سانا أن تسجيل الحجاج المعتمدين جرى عبر برنامج كامل، حيث تم استخدام القرعة اليدوية لتعزيز الثقة والطمأنينة لدى الحجاج، رغم الرغبة في استخدام القرعة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه بعد إجراء القرعة سيتم إعداد قائمة بأسماء الحجاج لإرسالها إلى إدارة الهجرة والجوازات لاستصدار جوازاتهم، وأيضاً إلى البنك لتسديد المبالغ المالية.
وشدد بيرقدار على ضرورة أن يقوم الحاج بإصدار جوازه وتسديد المبلغ المالي والالتزام بإحدى المجموعات، بالإضافة إلى بدء الدروس الدينية حتى موعد السفر.
وبين بيرقدار أن تحديد تكلفة الحج لهذا العام هي 4,900 آلاف دولار، حيث زادت بمقدار 250 دولاراً مقارنةً بالعام الماضي، بسبب ارتفاع المستوى الخدمي المقدم للحجاج واعتماد فنادق أربع وخمس نجوم قريبة من الحرم.
بدوره أحد كوادر الهيئة السورية للحج والعمرة حيان الدرويش بين أن الآلية المعتمدة تهدف إلى إدخال عنصر الشباب في الحج، ما يعكس رغبة اللجنة في تحقيق توازن بين كبار السن والشباب في الحصة السورية للحج.
وجرى خلال الفعالية تكريم الدكتور الجريح فايز مطر.
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