مديرية الحج والعمرة تجري قرعة للمسجلين لأداء ‏فريضة الحج لموسم 2025‏

دمشق-سانا‏

أجرت مديرية الحج والعمرة اليوم قرعةً للمسجلين لأداء فريضة الحج ‏لموسم 1446هـ 2025 م، وذلك في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور وزير ‏الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري، وعضو مجلس الإفتاء السوري الأعلى ‏الشيخ عبد الرحيم عطون.‏

وبينت مديرية الحج والعمرة خلال القرعة أن عدد الذين تقدموا ‏بطلبات للحج هذا العام بلغ 43215 شخصاً من داخل سوريا وخارجها، مشيرةً ‏إلى أنه سيتم قبول 22500 شخص، وهي حصة سوريا السنوية من الحجاج.‏

وأفضت نتائج القرعة الخاصة باختيار الحجاج الذين تفوق أعمارهم 70 عاماً ‏ونسبتهم 7 بالمئة عن اختيار الحجاج من مواليد الأعوام 1950 و1951 ‏و1931 و1925 و1927 و1929 و1940 و1932 و1933، إضافة إلى عام 1953 للأشهر من الأول حتى العاشر، مع إضافة 10 حجاج إضافيين للعدد ‏الأولي 1575 ليصبح العدد الكلي 1585 مع مرافقيهم وعددهم 1360.‏

وخلصت النتائج الخاصة باختيار الـ58 بالمئة لاختيار الحجاج ‏من مواليد عام 1956 حتى مواليد عام 1961، إضافة إلى مواليد 1962 ‏للأشهر الأول والثاني والثالث والرابع.‏

كما أفضت نتائج القرعة الخاصة باختيار نسبة الـ 35 بالمئة عن ‏اختيار الحجاج من مواليد أعوام 1996 و1991 و1986 و1980 و1967 ‏و1993 و1982 و1988 و1974 و2000 و1968 و1965 و1992 ‏و1990 و1997، إضافة إلى عام 1962 للأشهر الخامس والسادس والسابع ‏والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، والعام 1976 للشهرين ‏الأول والثاني.‏

وأعلن مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار أن رسوم إصدار جواز السفر سيتم ‏تخفيضها بنسبة 50 بالمئة لكل الحجاج، سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها، ‏مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات ‏الحج وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، ما يعكس حرص الحكومة على دعم ‏المواطنين.‏

وأوضح بيرقدار في تصريح لمراسل سانا أن تسجيل الحجاج المعتمدين جرى ‏عبر برنامج كامل، حيث تم استخدام القرعة اليدوية لتعزيز الثقة والطمأنينة ‏لدى الحجاج، رغم الرغبة في استخدام القرعة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه بعد ‏إجراء القرعة سيتم إعداد قائمة بأسماء الحجاج لإرسالها إلى إدارة الهجرة ‏والجوازات لاستصدار جوازاتهم، وأيضاً إلى البنك لتسديد المبالغ المالية. ‏

وشدد بيرقدار على ضرورة أن يقوم الحاج بإصدار جوازه وتسديد المبلغ ‏المالي والالتزام بإحدى المجموعات، بالإضافة إلى بدء الدروس الدينية حتى ‏موعد السفر.‏

وبين بيرقدار أن تحديد تكلفة الحج لهذا العام هي 4,900 آلاف دولار، حيث زادت ‏بمقدار 250 دولاراً مقارنةً بالعام الماضي، بسبب ارتفاع المستوى الخدمي ‏المقدم للحجاج واعتماد فنادق أربع وخمس نجوم قريبة من الحرم.‏

بدوره أحد كوادر الهيئة السورية للحج والعمرة حيان الدرويش بين أن الآلية ‏المعتمدة تهدف إلى إدخال عنصر الشباب في الحج، ما يعكس رغبة اللجنة ‏في تحقيق توازن بين كبار السن والشباب في الحصة السورية للحج.‏

وجرى خلال الفعالية تكريم الدكتور الجريح فايز مطر.‏

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