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بسمة الحرية…أسبوع علاجي مجاني في كلية طب الأسنان بجامعة حمص

2025-04-08

حمص-سانا

انطلقت اليوم في كلية طب الأسنان بجامعة حمص، بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية البريطانية (SBMS)، فعاليات الأسبوع العلاجي المجاني ضمن الحملة الإغاثية الطبية التي تنظمها الجمعية تحت عنوان “بسمة الحرية”.

ويشمل الأسبوع العلاجي تقديم خدمات طبية متخصصة في مجالات “المعالجات اللبية والترميمية، معالجة أسنان الأطفال، المعالجات اللثوية”.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الصحي المجاني للمحتاجين وتعزيز التعاون الأكاديمي والإنساني بين الجهات الطبية.

يذكر أن المبادرة مستمرة حتى ال 15 من الشهر الجاري في عيادات الدراسات العليا بكلية طب الأسنان.

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