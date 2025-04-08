بمشاركة عربية ودولية… تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي “آغـرو ‏سيريا 2025”

دمشق-سانا
بمشاركة عربية ودولية تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا 2025″، بدورته الثالثة على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق.
وبين مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني في تصريح لمراسل سانا أن عدد الدول والشركات المشاركة بالمعرض وصل هذا العام إلى 120 شركة محلية وعربية ودولية من نخبة الشركات المتخصصة في مجالات المكننة الزراعية، والثروة الحيوانية، وتوريد مستلزمات الإنتاج، والأسمدة والبذور، وأنظمة الري الحديثة، والأدوية البيطرية والتجهيزات الزراعية المتطورة.
وقال مشهداني: إن من أبرز الدول المشاركة بالمعرض هذا العام، السعودية وتركيا والهند والإمارات والأردن وألمانيا والعراق، معتبراً أن هذا الحدث الزراعي يعد الأكبر في سوريا الجديدة.
وأضاف مشهداني: إن المعرض يُشكل منصة إستراتيجية للتبادل المعرفي والتجاري، وفرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، كما أنه نقطة التقاء رئيسية لصنّاع القرار والمنتجين والمزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي في سوريا والعالم.
يذكر أن المعرض يقام برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية، ونقابة الأطباء البيطريين السورية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.
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