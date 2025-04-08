بمشاركة عربية ودولية… تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي “آغـرو ‏سيريا 2025”

دمشق-سانا

بمشاركة عربية ودولية تنطلق غداً فعاليات معرض سوريا الدولي للمكننة ‏الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو ‏سيريا 2025″، بدورته الثالثة على أرض مدينة المعارض في العاصمة دمشق.‏

وبين مدير مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات خلف مشهداني ‏في تصريح لمراسل سانا أن عدد الدول والشركات المشاركة بالمعرض ‏وصل هذا العام إلى 120 شركة محلية وعربية ودولية من نخبة الشركات ‏المتخصصة في مجالات المكننة الزراعية، والثروة الحيوانية، وتوريد ‏مستلزمات الإنتاج، والأسمدة والبذور، وأنظمة الري الحديثة، والأدوية ‏البيطرية والتجهيزات الزراعية المتطورة.‏

وقال مشهداني: إن من أبرز الدول المشاركة بالمعرض هذا العام، ‏السعودية وتركيا والهند والإمارات والأردن وألمانيا والعراق، معتبراً أن هذا ‏الحدث الزراعي يعد الأكبر في سوريا الجديدة.‏

وأضاف مشهداني: إن المعرض يُشكل منصة إستراتيجية للتبادل المعرفي ‏والتجاري، وفرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية وتوسيع مجالات الاستثمار، ‏كما أنه نقطة التقاء رئيسية لصنّاع القرار والمنتجين والمزارعين والمهتمين ‏بالقطاع الزراعي في سوريا والعالم.‏

‏يذكر أن المعرض يقام برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع اتحاد الغرف ‏الزراعية السورية، ونقابة الأطباء البيطريين السورية والمركز العربي لدراسات ‏المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”.

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