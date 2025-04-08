الدفاع المدني يستجيب لـ 2261 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية آذار ‏الماضي

دمشق-سانا

استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، منذ بداية العام الحالي، حتى ‏نهاية شهر آذار الماضي ل 2261 حريقاً في مختلف المحافظات.‏

ولفت الدفاع المدني في قناته على تلغرام إلى أن الحرائق المذكورة تسببت بوفاة ‌‏34 شخصاً، بينهم 13 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 140 آخرين، بينهم 36 طفلاً ‏و 45 امرأة بحالات حروق واختناق. ‏

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه أخمدت وبرّدت خلال 48 ساعة الماضية ‏أكثر من عشرة حرائق في مناطق مختلفة، مبيناً أن أعداد الحرائق زادت في ‏فصل الشتاء بسبب وسائل التدفئة، وعدم اتخاذ تدابير الأمن والسلامة. ‏

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