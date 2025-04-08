الدفاع المدني يستجيب لـ 2261 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية آذار ‏الماضي

دمشق-سانا
استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري، منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية شهر آذار الماضي ل 2261 حريقاً في مختلف المحافظات.
ولفت الدفاع المدني في قناته على تلغرام إلى أن الحرائق المذكورة تسببت بوفاة 34 شخصاً، بينهم 13 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 140 آخرين، بينهم 36 طفلاً و 45 امرأة بحالات حروق واختناق.
وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه أخمدت وبرّدت خلال 48 ساعة الماضية أكثر من عشرة حرائق في مناطق مختلفة، مبيناً أن أعداد الحرائق زادت في فصل الشتاء بسبب وسائل التدفئة، وعدم اتخاذ تدابير الأمن والسلامة.
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