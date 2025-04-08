بخبرات وطنية… عودة معمل الدوير لتصنيع وصيانة خطوط إنتاج ‏المخابز ‏إلى العمل

دمشق-سانا‏

أعلن مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي عودة معمل ‏الدوير ‏لتصنيع وصيانة خطوط إنتاج المخابز والمستلزمات والآلات المرافقة ‏لها ‏للعمل، وذلك بخبرات وطنية.‏

وأوضح الصيادي في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من عودة المعمل هو ‏تحسين ‏واقع المخابز، وجودة الرغيف، وتقليل التكاليف والاستهلاك، وخاصة ‏حوامل ‏الطاقة، مبيناً أن عمليات صيانة المخابز ستكون حسب الأولوية ‏والضرورة، وأن ورشات ‏المعمل تجري حالياً صيانة لعدد من مخابز حماة.‏

وأشار الصيادي إلى أن هذه الورشات ستعمل على تحديث خطوط الإنتاج، ‏ومنها على سبيل المثال إعادة بناء بيوت النار بطريقة تحافظ على ‏جودة ‏الرغيف وتقلل زمن خبزه من 18 ثانية إلى 12 ثانية فقط، وبالتالي ‏تخفيض ‏استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة، وتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز ‏كفاءة ‏التشغيل، إضافة إلى تعزيز المواد العازلة مثل الفوم والجير، وهو ما يحافظ ‏على ‏الحرارة ويقلل فاقد الطاقة.‏

وأشار الصيادي إلى أنه سيتم تخصيص ورشات فنية في كل محافظة ‏للإشراف على المخابز فيها وصيانتها عند الحاجة، من خلال ‏معرفة ‏المطلوب لذلك، وطلبه من المعمل، وبذلك نحافظ على عمل المخابز ‏بالشكل ‏الأمثل، وسرعة الصيانة، وتقديم رغيف الخبز للمواطنين بنوعية ‏وجودة ‏عالية.‏

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