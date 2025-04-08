بخبرات وطنية… عودة معمل الدوير لتصنيع وصيانة خطوط إنتاج ‏المخابز ‏إلى العمل

دمشق-سانا
أعلن مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي عودة معمل الدوير لتصنيع وصيانة خطوط إنتاج المخابز والمستلزمات والآلات المرافقة لها للعمل، وذلك بخبرات وطنية.
وأوضح الصيادي في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من عودة المعمل هو تحسين واقع المخابز، وجودة الرغيف، وتقليل التكاليف والاستهلاك، وخاصة حوامل الطاقة، مبيناً أن عمليات صيانة المخابز ستكون حسب الأولوية والضرورة، وأن ورشات المعمل تجري حالياً صيانة لعدد من مخابز حماة.
وأشار الصيادي إلى أن هذه الورشات ستعمل على تحديث خطوط الإنتاج، ومنها على سبيل المثال إعادة بناء بيوت النار بطريقة تحافظ على جودة الرغيف وتقلل زمن خبزه من 18 ثانية إلى 12 ثانية فقط، وبالتالي تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة، وتقليل تكاليف الصيانة وتعزيز كفاءة التشغيل، إضافة إلى تعزيز المواد العازلة مثل الفوم والجير، وهو ما يحافظ على الحرارة ويقلل فاقد الطاقة.
وأشار الصيادي إلى أنه سيتم تخصيص ورشات فنية في كل محافظة للإشراف على المخابز فيها وصيانتها عند الحاجة، من خلال معرفة المطلوب لذلك، وطلبه من المعمل، وبذلك نحافظ على عمل المخابز بالشكل الأمثل، وسرعة الصيانة، وتقديم رغيف الخبز للمواطنين بنوعية وجودة عالية.
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