من فعاليات أسواق الخير في مجمع “أفاميا” باللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مصدر مسؤول في الخارجية: قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية
2025-04-07
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ سانا: تعديل الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك إجراء تقني وإداري بحت
2025-04-07
مصر وفرنسا تؤكدان توافقهما على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها
2025-04-07
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
2025-04-07
رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
2025-04-06
الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
2025-04-06
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-04-04
محليات
السورية للبريد تمدد العمل بالحسم الممنوح على أسعار خدمة البريد العاجل الدولي
2025-04-07
الرئيس الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة
2025-04-07
إجراء تقييم لعمل محطات المعالجة النفطية ضمن المنشآت الصناعية في حسياء
2025-04-07
السيد الرئيس أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي
2025-04-07
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
2025-04-07
وزير النقل يتسلم مهامه
2025-04-07
وقفة لأهالي مدينة دوما في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
2025-04-07
رياضة
العجلة التدريبية لنادي الجيش تعود للدوران مجدداً تحضيراً للاستحقاقات القادمة
2025-04-07
نادي الجيش يشارك ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات
2025-04-07
مانشستر يونايتد يتعادل سلباً مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي
2025-04-06
فوز مثير لأتليتيكو مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-04-06
باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي
2025-04-05
فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني
2025-04-05
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غداً في بطولة غرب آسيا
2025-04-05
اقتصاد
مؤسسة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين
2025-04-07
واقع محصولي القمح والشعير في درعا
2025-04-06
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مصدر مسؤول في الخارجية: قرار بنقل سفيري سوريا في روسيا والسعودية إلى الإدارة المركزية
الرئيس الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة
السيد الرئيس أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
بمشاركة أطباء سوريين يعملون في ألمانيا.. ورشة تعليمية طبية في مشفى حماة الوطني
الصحة تطلق حملة “شفاء” لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد حاجة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
وقفات احتجاجية في درعا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
من فعاليات أسواق الخير في مجمع “أفاميا” باللاذقية
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2025-04-07
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